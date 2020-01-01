ألاردايس يستغيث وسولشاير يتحفظ .. كورونا يهدد بإيقاف الدوري الإنجليزي

الحالات في ازدياد مستمر هذا الأسبوع

قامت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بمناقشة إمكانية إيقاف الموسم لمدة أسبوعين في شهر يناير، لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في البطولة.

مواجهة مانشستر سيتي مع إيفرتون تم تأجيلها الإثنين الماضي، بعد إصابة خمسة موظفين من سيتي بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة وجود 18 حالة إيجابية في جولة الاختبار الأخيرة، وهي أعلى نسبة في دفعة واحدة منذ بدء الفحوصات المنتظمة في أغسطس الماضي.

المزيد من الفرق

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن رؤساء الدوري الإنجليزي، قاموا بإجراء محادثات غير رسمية، لمناقشة الاستراحة المؤقتة في شهر يناير من أجل حماية اللاعبين والموظفين بالأندية.

وهو ما يضع الكثير من المخاوف حول تأجيل لمباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في بداية الشهر، مع تأجيل العديد من مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يتضح الأمر بشكل أكبر عندما تعلن الحكومة البريطانية، عن نتائج نظام المستويات في البلاد اليوم الأربعاء، بعد إلغاء تسع مباريات في الدرجتين الأولى والثانية في إنجلترا.

ومن المتوقع أن تميل الأمور نحو إعلان التوقف المؤقت، بعدما أعلنت المملكة المتحدة عن اكتشاف 53135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مساء أمس، الثلاثاء، مع 414 حالة وفاة.

ومن جانبه أعلن سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون عن تأييده لهذه الفكرة قائلًا:"سلامة الجميع أهم من أي شيء، عندما أسمع أن هذا النوع من الفيروس ينتقل أسرع بنسبة 70% فالتوقف هو الحل الأنسب بكل تأكيد".

وأضاف:"أبلغ من العمر 66 عامًا، وآخر ما أحتاج إليه هو التقاط العدوى، اللاعبون يمكنهم التغلب على الفيروس، ولكن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشخص مثلي".

اقرأ أيضًا .. فضيحة برشلونة وكارثة ليفربول .. صدمات ونتائج كارثية في 2020

كارثة برشلونة ومطالب بتوقف الدوري الإنجليزي .. عناوين الصحف 30 ديسمبر 2020

وأما أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد فقد قال:"من الصعب بالنسبة لي أن أجيب على ذلك مباشرة الآن، الأمر يتعلق بالمجتمع بأسره، ولكني لست متأكدًا إذا كان التوقف عن لعب كرة القدم سيحدث أي فارق".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بعد 16 جولة بـ32 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.