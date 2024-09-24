"ذكرني بما فعلت أمام ليفربول".. سيد "الحيل المظلمة" يتغنى بخطة أرتيتا أمام مانشستر سيتي!

ماذا قال ألاردايس؟

واجه ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عاصفة من الانتقالات، بسبب أداء فريقه الدفاعي أمام مانشستر سيتي (2-2) في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه خاض الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

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وسُئل سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق عن رأيه في تكتيكات آرسنال، بوصفه "سيد الحيل المظلمة" خلال مسيرته التدريبية.

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فقال ألاردايس، في تصريحات لـ"توك سبورت": "ألسنا جميعًا (أسياد الحيل المظلمة) عندما نحتاج إلى ذلك؟ أعتقد أنه عندما تلعب بـ10 لاعبين يحق لك أن تفعل ما تشعر أنه ضروري لتحقيق نتيجة ضد أفضل فريق في أوروبا".

وأضاف: "يا له من عمل ممتاز قام به آرسنال، سيكون هناك دائمًا إضاعة للوقت"، قبل أن يتذكر ألاردايس كيف استمتع بإضاعة بولتون (تحت قيادته) الوقت ضد ليفربول.

وقال: "أتذكر أن رافا بينيتيز (مدرب ليفربول حينئذ) وضع تقريرًا ضخمًا عن بولتون لإضاعة الوقت. ضحكت طوال الطريق إلى المنزل لأننا حصلنا على نتيجة".

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وأتم: "آرسنال أضاعوا الكثير من الوقت لأن لديهم 45 دقيقة بـ10 لاعبين ويحاولون الفوز، عندما يحدث ذلك يكون هناك هدف واحد فقط (إضاعة الوقت)".