ألابا يعرض نفسه على ريال مدريد

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة وأندية إيطاليا على دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ فمن يحسمه في النهاية؟

يبدو أن الصراع على ضم دافيد ألابا يقترب من الحسم وسينتقل نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي ستشهد مفاوضات مكثفة.

وحاول وكيله زهافي بالفعل إحضار ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد ويريد الرجل أن يبدأ علاقة مباشرة ومثمرة في مكاتب البرنابيو خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر اسم ألابا أغلفة جميع وسائل الإعلام الرياضية في أوروبا. في الوقت الحالي بعدما قطع بايرن ميونيخ مفاوضاته مع اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

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في ريال مدريد وحسب صحيفة ماركا فإن العملية ليست بالأولوية بالنسبة للإدارة ولكنهم لا يريدون فقدان المنظور الذي من الممكن أن ينضم من خلاله ألابا.

وعلى الرغم من اهتمام أندية كبرى أخري مثل يوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو حتى برشلونة، جاءت تلك العروض في الوقت الذي كان يعرف فيه وكيل اللاعب والجميع باهتمام ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة آس فإن الوكيل الجديد زهافي والذي تولى الأمور خلفًا لوالد اللاعب يريد تسهيل انتقال اللاعب إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان بيني زهافي أيضًا السبب الأساسي وراء قطع ألابا العلاقات مع بايرن ميونخ بسبب خلافاته مع إدارة النادي والخلاف الشخصي بينه وبين أولي هونيس كذلك.

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يذكر أن دافيد ألابا كان قد ابتعد عن المركز الذي يفضله وهو الظهير الأيسر بعد المستويات المميزة التي قدمها الشاب الكندي ألفونسو ديفيس.