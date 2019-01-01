ألابا يرحب بانضمام هيرنانديز لبايرن ميونيخ

الدولي النمساي أكد لا يخشى المنافسة مع الظهير الفرنسي المتوقع انضمامه قريبا للنادي الألماني

رحب ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ، بقدوم لوكاس هيرنانديز لاعب أتليتكو مدريد لصفوف النادي البافاري.

هيرنانديز يبدو وأنه في طريقه للانتقال لبايرن، بعد أنباء قيام النادي الألماني بتفعيل الشرط الجزائي بعقده مع أتليتكو مدريد بـ80 مليون يورو.

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انتقال الظهير الفرنسي لبايرن، لا يبدو وأنه في مصلحة ألابا، وسط تكهنات عديدة حول استمراره وقبول المنافسة على مركزه.

ومع ذلك قال اللاعب النمساوي في تصريحات صحفية:"هيرنانديز لاعب رائع وإلا لم يكن بايرن فكر في ضمه".

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وأضاف:"يمكنه مساعدتنا بشكل كبير، ولا أفكر في فقدان مركزي واللعب بخط الوسط، لأن مركز الظهير الأيسر هو الأنسب لي".

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وتأتي تصريحات ألابا بعد التقارير التي أكدت حيرة المدرب نيكو كوفاتش في استخدام هيرنانديز، وإمكانية الاعتماد عليه كقلب دفاع للاستفادة منه وألابا بنفس التشكيل.

ومن المتوقع أن ينتظر بايرن حتى نهاية الموسم الحالي، لتفعيل الشرط الجزائي بعقد اللاعب بشكل رسمي.