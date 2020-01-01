أكرم عفيف: 2019 كان عامًا مذهلًا، وتلك أسباب فوز قطر بكأس آسيا

أكرم عفيف يتحدث عن عام 2019

وصف أكرم عفيف نجم السد القطري وأفضل لاعب في آسيا عام 2019 العام الماضي بالمذهل، مؤكدًا أن الفوز مع منتخب قطر بكأس آسيا في الإمارات يبقى أفضل أحداثه.

صاحب الـ23 عامًا أجرى حوارًا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بدأه قائلًا عن عام 2019 "بكلمة واحدة إنه مذهل، حقًا هذا أفضل ما حصل لي منذ أن بدأت لعب كرة القدم".

المزيد من الفرق

"نادرًا ما يحصل لاعب كرة القدم على تلك النتائج خلال عام أو موسم واحد، ولكن بحمد الله اجتمعت كل الأمور الجيدة في 2019. تحقيق لقب آسيا لبلادنا قطر كان قد يكفيني أنا وزملائي لسنوات قادمة، فهذا شرف وفخر كبير أن ترفع علم بلادك في القمة، ولكن من يجتهد ويواظب على العمل ومن يضع الأهداف ويعمل عليها لا بد وأن يقطف ثمارها. ولكن لن نتوقف عند هذا الحد".

النصر في الصدارة وحصيلة مخيبة للأهلي والاتحاد - أكثر الفرق فوزًا خارج الملعب في الدوري السعودي

وحول أسباب الإنجاز القطري، قال عفيف "هناك العديد من الأسباب، فخلال السنوات الماضية كان التخطيط يتم بمنهجية مدروسة. أغلب العناصر المتواجدة الآن تلقت التدريبات في أكاديمية أسباير، وتعلمنا هناك الأسس الصحيحة، ومن ثم بدأنا برنامجًا طويلًا من خلال الانخراط بمنتخبات الناشئين والشباب".

تابع "خضنا مراحل عديدة ويمكن القول أننا سبقنا الزمن المعتاد. أما على أرض الملعب فنحن فريق يقدم كرة قدم حديثة، قدمنا أسلوبًا مختلفًا يعتمد على اللعب الجماعي، ولدينا العديد من العناصر التي أثرت هذا الأمر. الخبرة، القوة، المهارة، كلنا اجتمعنا تحت بوتقة فنية وتكتيكية من المدرب سانشيز. عندما تمتلك كل هذه العناصر لا بد وأن تنال التوفيق وتحقق النتائج، والحمد لله كانت كما كنا نحلم بنيل اللقب الآسيوي".