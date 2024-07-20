ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي.. ويتربع على عرش العالم في صراع المال!

برشلونة يحتفظ بالمركز الثالث

استعاد ريال مدريد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة والأقوى لأندية كرة القدم في العالم، ليطيح بنادي مانشستر سيتي الذي احتل صدارة العام الماضي.

وتراجع السيتي إلى المركز الثاني رغم النمو القوي في قيمة علامته التجارية، بينما احتفظ برشلونة بالمرتبة الثالثة، في ظل تحديات مالية مستمرة.

واحتفظ مانشستر يونايتد وليفربول بالمركزين الرابع والخامس على الترتيب، كما زاد باريس سان جيرمان من قيمة العلامة التجارية وقوتها، رغم فقدانه نجوم الفريق.

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وحسب تقرير " Football 50 2024" الذي تطلقه شركة " Brand Finance"، فإن قيمة العلامة التجارية لريال مدريد ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 1.7 مليار يورو، بعد نمو قياسي في الإيرادات ناتج عن الإنجازات المستمرة داخل وخارج الملعب.

وأوضح أن قيمة العلامة التجارية لمانشستر سيتي بنسبة 7%، لتصل إلى 1.6 مليار يورو، بينما زات العلامة التجارية لنادي برشلونة بنسبة 12%، لتصل إلى 1.5 مليار يورو.

واحتفظ مانشستر يونايتد بمكانته كرابع أكثر علامة تجارية قيمة، إذ ارتفعت بنسبة 3% هذا العام، لتبلغ 1.4 مليار يورو، قبل ليفربول (1.4 مليار يورو)، والذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 1.5%.