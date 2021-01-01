أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 21: فاتي وهالاند وأعلى 50 مهاجم في كارير مود
أكبر التعاقدات في تاريخ كرة القدم دائمًا ما كانت تتعلق بانتقال المهاجمين، حيث صدم انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان العالم بأسره بقيمته التي بلغت 222 مليون يورو.
يعتبر الانقضاض على مواهب الهجوم في لعبة فيفا 21 مكلفًا للغاية أيضًا، وقد يؤدي التعاقد معهم في فقدانك قدر كبير من الميزانية.
أفضل المهاجمين الشباب مكلفون للغاية في بداية اللعبة، حيث يستطيع كل من جواو فيليكس وفينيسيوس جونيور الوصول إلى تقييم ليونيل ميسي الإجمالي البالغ 93، وكلاهما يكلف ما لا يقل عن 24 مليون جنيه استرليني.
يرى تقييم إرلينج هالاند الحالي البالغ 84 عامًا أنه يكلف أكثر من 40 مليون جنيه استرليني، ولكن هناك خيارات أرخص متاحة إذا نظرت أبعد من ذلك، مثل جيرمي دوكو من أندرلخت أو كريم أدييمي من سالزبورج بقيمة أقل من 5 مليون جنيه استرليني.
تعني تحسينات نمو اللاعب الجديد في فيفا 21 أيضًا أنه يمكن إعادة تدريب اللاعبين في مراكز جديدة، مما يعني أنه يمكنك تحويل جناحيك السريعين إلى مهاجمين أو لاعبين في العمق أو حتى نقل اللاعبين من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى أو العكس.
الآن نستعرض معًا أفضل المهاجمين والأجنحة الشباب في نمط "كارير مود" بلعبة فيفا 21 حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.
فيفا 21: أفضل المهاجمين الشباب
|#
|الاسم
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة
|1
|جواو فيليكس
|20
|أتلتيكو مدريد
|CF, ST
|81
|93
|£28.8m
|2
|فينيسيوس جونيور
|19
|ريال مدريد
|LW
|80
|93
|£24.8m
|3
|إرلينج هالاند
|19
|بوروسيا دورتموند
|ST
|84
|92
|£40.5m
|4
|ترينكاو
|20
|برشلونة
|RW, LW, CAM
|78
|91
|£18m
|5
|رودريجو
|19
|ريال مدريد
|RW, LW
|79
|90
|£18.9m
|6
|أنسو فاتي
|17
|برشلونة
|LW, RW
|76
|90
|£13.5m
|7
|أنتوني
|20
|أياكس
|RW, LW
|78
|88
|£15.3m
|8
|جوناثان ديفيد
|20
|ليل
|ST, CF, CAM
|77
|88
|£14m
|9
|جيرمي دوكو
|18
|أندرلخت
|RW, LW
|71
|88
|£4.4m
|10
|ديان كولوسيفيسكي
|20
|يوفنتوس
|RW, CAM
|77
|87
|£13.1m
|11
|مايرون بوادو
|19
|ألكمار
|ST
|75
|87
|£10.4m
|12
|إيفانليسون
|20
|بورتو
|ST
|73
|87
|£8.1m
|13
|رينيير جيسوس
|18
|ريال مدريد
|CF, CAM
|71
|87
|£4.4m
|14
|جويلسون فيرنانديش
|17
|سبورتينج لشبونة
|RW, LW
|69
|87
|£1.9m
|15
|كريم أدييمي
|18
|سالزبورج
|ST, LW
|69
|87
|£2m
|16
|لويس هنريكي
|18
|مارسيليا
|RW
|67
|87
|£1.7m
|17
|ألكسندر إيزاك
|20
|ريال سوسييداد
|ST
|79
|86
|£16.2m
|18
|جونزالو بلاتا
|19
|سبورتينج لشبونة
|RW
|74
|86
|£9m
|19
|كالوم هودسون أودوي
|19
|تشيلسي
|RW, LW
|74
|86
|£9m
|20
|براهيم دياز
|20
|ميلان
|LW
|74
|86
|£9m
|21
|رافاييل كاماتشو
|20
|سبورتينج لشبونة
|RW
|73
|86
|£6.8m
|22
|سيباستيان إسبوزيتو
|17
|فينيسيا
|ST
|66
|86
|£1.2m
|23
|خوسيه ماسياس
|20
|جوادالاخارا
|ST
|75
|84
|£9.5m
|24
|بريان مبويمو
|20
|برينتفورد
|RW, ST
|74
|85
|£8.6m
|25
|جابرييل مارتينيلي
|19
|آرسنال
|LW, LM, ST
|74
|85
|£8.6m
|26
|دي لا فيجا
|19
|أتلتيكو لانوس
|RW, LW
|71
|85
|£4.5m
|27
|فابيو سيلفا
|17
|وولفرهامبتون
|ST
|69
|85
|£1.9m
|28
|هارفي إليوت
|17
|ليفربول
|RW
|65
|85
|£990k
|29
|تروي باروت
|18
|توتنهام
|ST
|65
|85
|£990k
|30
|جوليان ألفاريز
|20
|ريفر بليت
|RW, RM
|71
|84
|£4.1m
|31
|ريان برويستر
|20
|ليفربول
|ST
|70
|84
|£3.5m
|32
|إجناسيو أليسيدا
|20
|شيكاجو فاير
|LW, RW, ST
|70
|84
|£3.5m
|33
|فلاديسلاف سوبرياجا
|20
|دينامو كييف
|ST
|70
|84
|£3.5m
|34
|جواو بيدرو
|20
|واتفورد
|ST, LM
|69
|84
|£2m
|35
|جوشوا زيركزي
|19
|بارما
|ST, CAM, CF
|68
|84
|£1.7m
|36
|جونزالو راموس
|19
|بنفيكا
|CF
|66
|84
|£1.3m
|37
|فيليكس كامارا
|19
|يوفنتوس
|RW, LW
|66
|84
|£1.3m
|38
|سيكا مارا
|17
|بوردو
|ST
|63
|84
|£750k
|39
|مويس كين
|20
|باريس سان جيرمان
|ST
|74
|83
|£8.1m
|40
|ميكيل دامسجارد
|19
|سامبدوريا
|LW
|73
|83
|£5.9m
|41
|بيدرو نيتو
|20
|وولفرهامبتون
|LW, CF, RW
|72
|83
|£5m
|42
|أولسن
|20
|بولونيا
|RW, ST, CAM
|72
|83
|£5m
|43
|بيدرو مينديش
|20
|سبورتينج لشبونة
|ST
|71
|83
|£3.9m
|44
|أمين جويري
|20
|نيس
|ST
|70
|83
|£3.2m
|45
|ياسين عدلي
|19
|بوردو
|CF, CAM, CM
|70
|83
|£3.1m
|46
|رودني ريديس
|20
|جواراني
|LW, LM, ST
|69
|83
|£2.1m
|47
|أبيل رويز
|20
|براجا
|ST, LW
|69
|83
|£2.1m
|48
|كريسينسيو سامرفيل
|18
|ليدز يونايتد
|RW
|68
|83
|£1.6m
|49
|سالسيدو
|18
|إنتر
|CF, ST
|67
|83
|£1.4m
|50
|مارين
|19
|دينامو زغرب
|LW, RW, CAM
|67
|83
|£1.4m
|51
|تياجو توماس
|18
|سبورتينج لشبونة
|ST
|66
|83
|£1.2m
|52
|باتيستا مايير
|19
|بايرن ميونخ
|LW, CAM
|66
|83
|£1.3m
|53
|باريان خيل
|19
|إشبيلية
|LW, LM
|65
|83
|£1.1m
|54
|جوردون
|19
|إيفرتون
|LW, LM, CF
|65
|83
|£1.1m
|55
|آدم إداه
|19
|نوريتش سيتي
|ST
|65
|83
|£1.1m
|56
|يوسف بادجي
|18
|كلوب بروج
|ST
|65
|83
|£990k
|57
|باول نيبيل
|17
|ماينتس
|RW, LW, CAM
|62
|83
|£600k
|58
|وحيد فغير
|16
|بولدكلوب
|ST, RM
|58
|83
|£250k