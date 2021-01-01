FIFA 21

أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 21: فاتي وهالاند وأعلى 50 مهاجم في كارير مود

عمر خليل
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FIFA 21 Joao Felix
Getty/EA Sports
جول يستعرض معكم أبرز المهاجمين في نمط كارير مود بلعبة فيفا 21، وما هو تقييمهم الحالي والمتوقع؟ وما هي القيمة المتوقعة لهم داخل اللعبة؟

أكبر التعاقدات في تاريخ كرة القدم دائمًا ما كانت تتعلق بانتقال المهاجمين، حيث صدم انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان العالم بأسره بقيمته التي بلغت 222 مليون يورو.

يعتبر الانقضاض على مواهب الهجوم في لعبة فيفا 21 مكلفًا للغاية أيضًا، وقد يؤدي التعاقد معهم في فقدانك قدر كبير من الميزانية.

أفضل المهاجمين الشباب مكلفون للغاية في بداية اللعبة، حيث يستطيع كل من جواو فيليكس وفينيسيوس جونيور الوصول إلى تقييم ليونيل ميسي الإجمالي البالغ 93، وكلاهما يكلف ما لا يقل عن 24 مليون جنيه استرليني.

اختيارات المحررين

يرى تقييم إرلينج هالاند الحالي البالغ 84 عامًا أنه يكلف أكثر من 40 مليون جنيه استرليني، ولكن هناك خيارات أرخص متاحة إذا نظرت أبعد من ذلك، مثل جيرمي دوكو من أندرلخت أو كريم أدييمي من سالزبورج بقيمة أقل من 5 مليون جنيه استرليني.

تعني تحسينات نمو اللاعب الجديد في فيفا 21 أيضًا أنه يمكن إعادة تدريب اللاعبين في مراكز جديدة، مما يعني أنه يمكنك تحويل جناحيك السريعين إلى مهاجمين أو لاعبين في العمق أو حتى نقل اللاعبين من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى أو العكس.

الآن نستعرض معًا أفضل المهاجمين والأجنحة الشباب في نمط "كارير مود" بلعبة فيفا 21 حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 21: أفضل المهاجمين الشباب

# الاسم العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة
1 جواو فيليكس 20 أتلتيكو مدريد CF, ST 81 93 £28.8m
2 فينيسيوس جونيور 19 ريال مدريد LW 80 93 £24.8m
3 إرلينج هالاند 19 بوروسيا دورتموند ST 84 92 £40.5m
4 ترينكاو 20 برشلونة RW, LW, CAM 78 91 £18m
5 رودريجو 19 ريال مدريد RW, LW 79 90 £18.9m
6 أنسو فاتي 17 برشلونة LW, RW 76 90 £13.5m
7 أنتوني 20 أياكس RW, LW 78 88 £15.3m
8 جوناثان ديفيد 20 ليل ST, CF, CAM 77 88 £14m
9 جيرمي دوكو 18 أندرلخت RW, LW 71 88 £4.4m
10 ديان كولوسيفيسكي 20 يوفنتوس RW, CAM 77 87 £13.1m
11 مايرون بوادو 19 ألكمار ST 75 87 £10.4m
12 إيفانليسون 20 بورتو ST 73 87 £8.1m
13 رينيير جيسوس 18 ريال مدريد CF, CAM 71 87 £4.4m
14 جويلسون فيرنانديش 17 سبورتينج لشبونة RW, LW 69 87 £1.9m
15 كريم أدييمي 18 سالزبورج ST, LW 69 87 £2m
16 لويس هنريكي 18 مارسيليا RW 67 87 £1.7m
17 ألكسندر إيزاك 20 ريال سوسييداد ST 79 86 £16.2m
18 جونزالو بلاتا 19 سبورتينج لشبونة RW 74 86 £9m
19 كالوم هودسون أودوي 19 تشيلسي RW, LW 74 86 £9m
20 براهيم دياز 20 ميلان LW 74 86 £9m
21 رافاييل كاماتشو 20 سبورتينج لشبونة RW 73 86 £6.8m
22 سيباستيان إسبوزيتو 17 فينيسيا ST 66 86 £1.2m
23 خوسيه ماسياس 20 جوادالاخارا ST 75 84 £9.5m
24 بريان مبويمو 20 برينتفورد RW, ST 74 85 £8.6m
25 جابرييل مارتينيلي 19 آرسنال LW, LM, ST 74 85 £8.6m
26 دي لا فيجا 19 أتلتيكو لانوس RW, LW 71 85 £4.5m
27 فابيو سيلفا 17 وولفرهامبتون ST 69 85 £1.9m
28 هارفي إليوت 17 ليفربول RW 65 85 £990k
29 تروي باروت 18 توتنهام ST 65 85 £990k
30 جوليان ألفاريز 20 ريفر بليت RW, RM 71 84 £4.1m
31 ريان برويستر 20 ليفربول ST 70 84 £3.5m
32 إجناسيو أليسيدا 20 شيكاجو فاير LW, RW, ST 70 84 £3.5m
33 فلاديسلاف سوبرياجا 20 دينامو كييف ST 70 84 £3.5m
34 جواو بيدرو 20 واتفورد ST, LM 69 84 £2m
35 جوشوا زيركزي 19 بارما ST, CAM, CF 68 84 £1.7m
36 جونزالو راموس 19 بنفيكا CF 66 84 £1.3m
37 فيليكس كامارا 19 يوفنتوس RW, LW 66 84 £1.3m
38 سيكا مارا 17 بوردو ST 63 84 £750k
39 مويس كين 20 باريس سان جيرمان ST 74 83 £8.1m
40 ميكيل دامسجارد 19 سامبدوريا LW 73 83 £5.9m
41 بيدرو نيتو 20 وولفرهامبتون LW, CF, RW 72 83 £5m
42 أولسن 20 بولونيا RW, ST, CAM 72 83 £5m
43 بيدرو مينديش 20 سبورتينج لشبونة ST 71 83 £3.9m
44 أمين جويري 20 نيس ST 70 83 £3.2m
45 ياسين عدلي 19 بوردو CF, CAM, CM 70 83 £3.1m
46 رودني ريديس 20 جواراني LW, LM, ST 69 83 £2.1m
47 أبيل رويز 20 براجا ST, LW 69 83 £2.1m
48 كريسينسيو سامرفيل 18 ليدز يونايتد RW 68 83 £1.6m
49 سالسيدو 18 إنتر CF, ST 67 83 £1.4m
50 مارين 19 دينامو زغرب LW, RW, CAM 67 83 £1.4m
51 تياجو توماس 18 سبورتينج لشبونة ST 66 83 £1.2m
52 باتيستا مايير 19 بايرن ميونخ LW, CAM 66 83 £1.3m
53 باريان خيل 19 إشبيلية LW, LM 65 83 £1.1m
54 جوردون 19 إيفرتون LW, LM, CF 65 83 £1.1m
55 آدم إداه 19 نوريتش سيتي ST 65 83 £1.1m
56 يوسف بادجي 18 كلوب بروج ST 65 83 £990k
57 باول نيبيل 17 ماينتس RW, LW, CAM 62 83 £600k
58 وحيد فغير 16 بولدكلوب ST, RM 58 83 £250k

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