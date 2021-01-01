أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 21: فاتي وهالاند وأعلى 50 مهاجم في كارير مود

جول يستعرض معكم أبرز المهاجمين في نمط كارير مود بلعبة فيفا 21، وما هو تقييمهم الحالي والمتوقع؟ وما هي القيمة المتوقعة لهم داخل اللعبة؟

أكبر التعاقدات في تاريخ كرة القدم دائمًا ما كانت تتعلق بانتقال المهاجمين، حيث صدم انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان العالم بأسره بقيمته التي بلغت 222 مليون يورو.

يعتبر الانقضاض على مواهب الهجوم في لعبة فيفا 21 مكلفًا للغاية أيضًا، وقد يؤدي التعاقد معهم في فقدانك قدر كبير من الميزانية.

أفضل المهاجمين الشباب مكلفون للغاية في بداية اللعبة، حيث يستطيع كل من جواو فيليكس وفينيسيوس جونيور الوصول إلى تقييم ليونيل ميسي الإجمالي البالغ 93، وكلاهما يكلف ما لا يقل عن 24 مليون جنيه استرليني.

يرى تقييم إرلينج هالاند الحالي البالغ 84 عامًا أنه يكلف أكثر من 40 مليون جنيه استرليني، ولكن هناك خيارات أرخص متاحة إذا نظرت أبعد من ذلك، مثل جيرمي دوكو من أندرلخت أو كريم أدييمي من سالزبورج بقيمة أقل من 5 مليون جنيه استرليني.

تعني تحسينات نمو اللاعب الجديد في فيفا 21 أيضًا أنه يمكن إعادة تدريب اللاعبين في مراكز جديدة، مما يعني أنه يمكنك تحويل جناحيك السريعين إلى مهاجمين أو لاعبين في العمق أو حتى نقل اللاعبين من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى أو العكس.

الآن نستعرض معًا أفضل المهاجمين والأجنحة الشباب في نمط "كارير مود" بلعبة فيفا 21 حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 21: أفضل المهاجمين الشباب