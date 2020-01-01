ما هي أفضل الفرق في كارير مود بلعبة فيفا 21؟

ما هو الفريق الذي عليك أن تختار قيادته في وضع كارير مود بلعبة فيفا 21 لقيادته إلى القمة؟ في هذا التقرير من جول نستعرض معًا أفضل الخيارات المتاحة..

يُعد كارير مود أحد أهم الأجزاء من لعبة فيفا 21، ولكن أن تختار الفريق الذي تُشرف عليه يُعد أمرًا صعبًا في العديد من الأوقات.

هل تبدأ بفريق قوي طامحًا في تحقيق نجاح فوري وهيمنة طويلة الأمد؟

هل تبدأ بفريق من درجة أدنى أو من خارج أكبر 5 دوريات أوروبية من أجل إنشاء نظام عالمي جديد؟

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ما هو الفريق الذي عليك أن تتولى قيادته في كارير مود وتقوده إلى القمة؟ جول يلقي النظر على أفضل الخيارات المتاحة أمامك.

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من هو أفضل مدافع في فيفا 21؟

ميلان

ميزانية التعاقدات : 33.3 مليون جنيه استرليني

: 33.3 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: ساندرو تونالي، زلاتان إبراهيموفيتش، جيانلويجي دوناروما

سيطر فريق واحد على الكالتشيو طوال العقد الماضي، لكن في فيفا 21، لا يوجد يوفنتوس باسمه الصحيح. اللعب بكريستيانو رونالدو في هذه اللعبة له متعته الخاصة، ولكن لا أحد يريد رفع الألقاب باسم "بيامونتي كالتشيو".

يبدو أن إنهاء الهيمنة المحلية ليوفنتوس بمثابة تحدٍ جذاب وهناك العديد من الفرق في السيري آ القادرة على الفوز بالدوري.

ميلان هو أحد أفضل الخيارات المتاحة في إيطاليا، خاصةً بعد الصفقة الأخيرة بضم ساندرو تونالي الذي يُعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في فيفا 21.

لدى الروسونيري ميزانية تعاقدات أولية تزيد عن 30 مليون جنيه استرليني، مما يمنحك الفرصة أن تتعاقد مع المزيد من اللاعبين في سوق الانتقالات الأول، وربما تنظر لمهاجم رائع ليحل محل زلاتان إبراهيموفيتش.

أياكس

ميزانية التعاقدات : 26.5 مليون جنيه استرليني

: 26.5 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: ريان جرافينبريش، دوسان تاديتش، أندري أونانا

أياكس هو أفضل فريق في هولندا منذ سنوات عديدة، لكنه لم يتمكن من تحقيق النجاحات الأوروبية منذ التسعينات.

يجب أن يكون الفوز بلقب الدوري الهولندي سهلًا مع أياكس، إلا أن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هو التحدي الحقيقي.

يتوقع منك مجلس الإدارة أيضًا أن تقوم بتطوير اللاعبين الشباب، الأمر الذي يعد تقليدًا معتادًا في النادي.

فريق أياكس الأساسي مليء بالفعل بالمواهب الشابة بما في ذلك ريان جرافينبريش ولاسينا تراوري، في حين أن تقييمات كلًا من الحارس أندري أونانا والجناح أنتوني يصل إلى 88.

برشلونة

ميزانية التعاقدات : 162.4 مليون جنيه استرليني

: 162.4 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: ليونيل ميسي، أنسو فاتي، فرينكي دي يونج

النجاح متوقع في برشلونة سواءً في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ونتيجة لذلك، فإن تولي قيادة فريق بهذا الحجم دائمًا ما تكون تحديًا صعبًا في فيفا 21.

ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في اللعبة، ولكنه في أواخر مسيرته وفي بعض الأحيان يعتزل في نهاية الموسم الأول.

لحسن الحظ، هناك بعض اللاعبين الشباب يمكنهم خلافته بما فيهم أنسو فاتي وترينكاو، بينما لبيدري تقييم محتمل بـ88 رغم بدايته بـ72.

الموازنة في اللعب بين اللاعبين الكبار والشباب سيكون صعبًا في البداية، ولكن ميزانية النادي الكبيرة ستساعدك في تحقيق هذه الغاية في النهاية.

بنفيكا

ميزانية التعاقدات : 22.8 مليون جنيه استرليني

: 22.8 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعيبن: جريمالدو، إيفرتون، توماس تافاريس

مثل أياكس، من الهام للغاية في بنفيكا القيام بتنمية المواهب الشابة.

في بداية اللعبة، ستجد في بنفيكا اثنين من أفضل المدافعين في كارير مود فيفا 21 وهما نونو تافاريس وتوماس تافاريس.

لم يصنف أي من اللاعبين بهذه الدرجة العالية منذ البداية، ولكن كلاهما لديهما القدرة على أن يصبحا من النجوم البارزين.

معظم أعضاء بنفيكا من اللاعبين الشباب نسبيًا، مما يعني أنه يمكنك إحضار بعض الأسماء ذات الخبرة لتحسين الفريق مع الاحتفاظ بنفس اللاعبين الأساسيين عامًا تلو الآخر.

بوروسيا دورتموند

ميزانية التعاقدات : 54 مليون جنيه استرليني

: 54 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: جادون سانشو، إرلينج هالاند، ماتس هوملس

يمتلك بوروسيا دورتموند أفضل لاعب خط وسط شاب في فيفا 21 وهو جادون سانشو، إلى جانب أفضل مهاجم شاب وهو إرلينج هالاند.

هذا إلى جانب الثنائي جودي بيليجهام وجيوفاني رينا، اللذان يُعدان من أفضل الشباب الصاعدين في فيفا 21 ما يمنحهم أحد أصغر الفرق في أوروبا.

بميزانية تعاقدات 54 مليون جنيه استرليني، ستتمكن من جلب المزيد من المواهب الشابة لإنهاء فترة هيمنة بايرن ميونخ الطويلة على هيمنة الدولي الألماني.

باريس سان جيرمان

ميزانية التعاقدات : 133.8 مليون جنيه استرليني

: 133.8 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: كيليان مبابي، نيمار، ماركينيوس

على عكس العديد من الأندية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، لا يهتم باريس سان جيرمان بتنمية الشباب في كارير مود.

بدلًا من ذلك، فإن إنفاق الأموال هو الطريق المفضل للنجاح، ولديهم ميزانية تعاقدات ضخمة في بداية اللعبة للمساهمة في التعاقد مع أفضل المواهب.

كيليان مبابي ونيمار من أفضل 10 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21، إلى جانب موهبة على الأقل في كل مركز.

لا ينبغي أن يكون تحقيق الدوري الفرنسي تحديًا، لكن تحقيق دوري أبطال أوروبا يظل الهدف الأول سواءً في اللعبة أو في الحياة الواقعية، لذلك يمكنك صنع التاريخ معهم.

ريال مدريد

ميزانية التعاقدات : 169.6 مليون جنيه استرليني

: 169.6 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، رودريجو

أربعة من لاعبي ريال مدريد لديهم القدرة على الوصول إلى تقييم أكثر من 90 بشكل عام، مما يجعل لوس بلانكوس واحد من فرق النخبة في أوروبا للمستقبل القريب.

بعض الناس لا يبحثون سوى عن الفوز، وفي هذه الحالة فإن اختيار ريال مدريد هو المثالي لتحقيق هذه الغاية.

لديهم بالفعل لاعبون ممتازين مثل إيدين هازارد وتوني كروس وكريم بنزيما، في حين أن مارتن أوديجارد وفينيسيوس جونيور ورودريجو هم الجيل القادم لسانتياجو برنابيو.

ريد بول سالزبورج

ميزانية التعاقدات : 18.6 مليون جنيه استرليني

: 18.6 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: دومينيك سوبوسلاي، باستون داكا، كريم أديمي

لطالما كان ريد بول سالزبورج بمثابة حزام ناقل للمواهب على مدار السنوات الماضية، حيث أخرج أمثال ساديو ماني وإرلينج هالاند وغيرهم ليكونوا أهم لاعبي القارة العجوز.

ليس لديهم أي لاعب تقييمه فوق 76 في اللعبة، لكن لديهم الكثير من اللاعبين القادرين على الوصول إلى أعلى مستوى.

تتيح ميزانية التعاقدات التعاقد مع المزيد من المواهب الشابة، في حين لا يقاس عادةً النجاح على الإنجازات الأوروبية، مما يعني أن بمقدورك العمل على إمبراطوريتك لأعوام في النمسا.

سالوفرد سيتي

ميزانية التعاقدات : 1.4 مليون جنيه استرليني

: 1.4 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: ديشون بيرنارد، براندون توماس أسانتي، برونو أندرادي

تولي قيادة فريق في نادي كبير ليس للجميع، من يحلم بمسيرة طويلة في كارير مود يقرر أن يشق طريقه من خلال تدريب أحد الأندية من القاع ويشقون طريقهم تدريجيًا نحو القمة.

يعتبر سالفورد سيتي خيارًا مثاليًا إذا كنت تريد أن تبدأ في الدرجة الثانية حيث أن لديهم فريقًا جيدًا بما يكفي للمنافسة وللترقي، بينما معظم توقعات مجلس الإدارة "منخفضة جدًا"، مما يتيح لك القيام بالأشياء بطريقتك الخاصة بدون أي تدخل الإدارة.

وولفرهامبتون

ميزانية التعاقدات : 40.5 مليون جنيه استرليني

: 40.5 مليون جنيه استرليني أبرز اللاعبين: فابيو سيلفا، روبن نيفيز، أداما تراوري

تُعد مهمة اقتحام المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مهمة صعبة للغاية، مع أن بعض الأندية لديها القدرة على صناعة ذلك في العام الأول.

يمتلك وولفرهامبتون قائمة جيدة إلى جانب ميزانية تعاقدات جيدة تمكنك من بداية كارير مود بصورة مقبولة، في الوقت الذي تكون فيه طموحات الإدارة متوسطة إلى قليلة.

هذا يعني أن النجاح الفوري ليس متوقعًا، ما يمنحك الفرصة لتطوير فريقك وجلب النجوم الشباب مثل فابيو سيلفا.