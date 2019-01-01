أغلى حارس في تاريخ روما يجري الكشف الطبي

الصفقة على وشك الانتهاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أجمعت مصادر إعلامية على توجه باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك لتوقيع الكشف الطبي مع الذئاب.

وأكدت التقارير أن الصفقة تم إتمامها اليوم وحجز الحارس رحلته ليصل إلى إيطاليا صباح الاثنين.

وعقب خضوعه للكشف الطبي، سيوقع الحارس البالغ من العمر 24 عاماً، عقده الجديد الذي يمتد لخمس سنوات.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو ونصف بطاقة مهاجم روما السابق أنتونيو سانابريا.

وتقيم الصحف الإسبانية تلك الصفقة بمجموع 24 مليون يورو، ما يجعل باو لوبيز أغلى حارس في تاريخ روما.