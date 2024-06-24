"لن أغلق الباب!" .. نجولو كانتي يرعب الاتحاد بعد تألقه مع منتخب فرنسا

كانتي يثير الجدل في مستقبله..

أثار النجم الفرنسي الدولي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، "الرعب" بين جماهير العميد؛ بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

كانتي انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث قدّم مستويات رائعة في الموسم الماضي، على الرغم من انهيار نتائج العميد؛ ليترجم ذلك بالعودة للمنتخب الوطني، والمشاركة معه في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وفي هذا السياق.. أعلن كانتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فرنسا وبولندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ"يورو 2024"، أنه لن يغلق الباب أمام العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

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النجم الفرنسي أضاف في كلمته بالمؤتمر، والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعدت اكتشاف مشاعري مع المنتخب الوطني؛ لذلك.. لن أغلق الباب أمام العودة إلى أوروبا، ولكني لا أفكر في الأمر حاليًا".

وأشاد نجولو كانتي، بتجربته مع نادي الاتحاد، مؤكدًا على أنه حظي بموسم جيد للغاية - على المستوى الشخصي -، استطاع من خلاله استعادة أفضل حالته البدنية.

وشدد كانتي، على أنه يشعر بأنه يستطيع تقديم كل شيء الآن، داخل المستطيل الأخضر؛ حيث يؤدي واجباته الدفاعية على أكمل وجه، مع مساعدة المهاجمين عند الحاجة.

جدير بالذكر أن الاتحاد قرر "الاحتفاظ" بكانتي ومواطنه الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مع "الاستغناء" عن كافة الأجانب الآخرين؛ وفقًا لعديد المصادر المحلية والأجنبية.