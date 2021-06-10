"أصبت هازارد وتقول لي من الرائع رؤيتك؟" بيريز يفتح النار على مونييه!

موقف يوضح مدى تقدير هازارد..

قصّ لاعب بوروسيا دورتموند توماس مونييه قصة هجوم رئيس ريال مدريد عليه بسبب إيدين هازارد في عام 2019.

في ذلك التوقيت كان مونييه يلعب في باريس سان جيرمان، الذي التقى بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسانتياجو برنابيو.

هازارد كان يعيش حالة جيدة للغاية بعد وصوله من تشيلسي، إلى أن تدخل عليه مونييه وتسبب في إصابته، ومعها تغير مصير البلجيكي كاملًا في العاصمة الإسبانية.

وبعد المباراة، توجه مونييه إلى فلورنتينو بيريز من أجل مصافحته، لكنه تفاجأ برد فعل قوي من الرئيس المدريدي الذي اتهمه بالتسبب في إصابة زميله في منتخب بلجيكا.

مونييه قال حول ذلك "بعد المباراة رأيت فلورنتينو بيريز في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس فصافحته وقلت له من الرائع مقابلتك".

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كما أضاف "تفاجأت بأنه يتحدث الفرنسية، ورد عليّ قائلًا" من الرائع مقابلتي؟ هل تدرك أنك أصبت هازارد وتقول من الرائع مقابلتك؟".

ولم يتوقف هجوم بيريز عند هذا الحد، فعندما حاول مونييه الدفاع عن نفسه بتبرير أن الأمر مجرد التحام كأي التحام آخر، رد عليه الرئيس "إنه خطأك!".

الإصابة التي تكبدها هازارد في ذلك التوقيت كانت الأولى من ضمن 12 إصابة تسببت في غيابه تقريبًا عن أغلب المباريات في آخر موسمين.