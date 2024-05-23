"لم أشاهد موهبة مثله!" .. ناصر الشمراني يختار أفضل لاعب شاب في السعودية

ناصر الشمراني يتغزل في هذه الموهبة الاستثنائية..

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اختار ناصر الشمراني، أحد المهاجمين التاريخيين لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، "أفضل موهبة شابة" في المملكة.

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الشمراني بدأ مسيرته الكروية في نادي الوحدة السعودي؛ إلا أن أبداعه في عالم الساحرة المستديرة، كان مع عملاقي الرياض الشباب والهلال تحديدًا.

واعتبر الشمراني في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، أن متوسط الميدان مصعب الجوير؛ هو "أفضل موهبة شابة" في البلاد.

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وقال المهاجم المعتزل، مساء اليوم الخميس: "لم أشاهد موهبة جديدة، لفتت الانتباه منذ فترة طويلة، باستثناء الجوير"، مشددًا على أن هذا اللاعب، يستحق المتابعة.

الجوير البالغ من العمر 20 سنة، أحد أبناء نادي الهلال، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الخروج إلى الشباب، في يناير الماضي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وينظر الكثيرون إلى مصعب الجوير، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 13 مباراة مع الشباب، على أنه "الخليفة الشرعي" للقائد الكبير لنادي الهلال، سلمان الفرج.

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