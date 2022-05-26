ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والأهلي التي تقام في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والأهلي، في قمة مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي.

وتمكن النصر من تحقيق فوز ثمين على الرائد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل تشبثه بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.

فيما واصل الأهلي نزيف النقاط، وذلك بعد أن تعادل مع أبها بهدف لكل منهما، ليصل رصيد "الراقي" إلى 30 نقطة في المركز 11 في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي؟

لم تطرح تذاكر مباراة النصر والفيحاء حتى الآن، لكنها ستكون عبر موقع مرسول كما هي العادة في المباريات على ملعب "العالمي"، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع مرسول

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي؟

من المتوقع أن يكون هناك 11 فئة لتذاكر مباراة النصر والأهلي كما جرت العادة في مباريات "العالمي" على ملعب "مرسول بارك" خلال الموسم الحالي، أقلها يصل ثمنها إلى 30 ريال سعودي وأغلاها بقيمة 6565 ريال سعودي.

أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي

الفئة السعر C,K 30 ريالًا D,I 35 ريالًا B,L,I,E 48 ريالًا A,M,F,H 65 ريالًا G 83 ريالًا Sports Longue 304 ريالات Gallery Longue 435 ريالًا Gallery Longue + 478 ريالًا Platinum Longue 1000 ريال membership lounge 3000 ريال Terrace 6565 ريالًا

ما هو موعد مباراة النصر والأهلي؟

موعد مباراة النصر والأهلي في الجولة 28 من الدوري السعودي هو يوم السبت 28 مايو 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 7:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:20 بتوقيت القاهرة.