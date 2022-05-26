ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي؟
يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والأهلي، في قمة مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي.
وتمكن النصر من تحقيق فوز ثمين على الرائد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل تشبثه بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.
فيما واصل الأهلي نزيف النقاط، وذلك بعد أن تعادل مع أبها بهدف لكل منهما، ليصل رصيد "الراقي" إلى 30 نقطة في المركز 11 في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
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ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي؟
لم تطرح تذاكر مباراة النصر والفيحاء حتى الآن، لكنها ستكون عبر موقع مرسول كما هي العادة في المباريات على ملعب "العالمي"، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
اضغط هنا للدخول إلى موقع مرسول
ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي؟
من المتوقع أن يكون هناك 11 فئة لتذاكر مباراة النصر والأهلي كما جرت العادة في مباريات "العالمي" على ملعب "مرسول بارك" خلال الموسم الحالي، أقلها يصل ثمنها إلى 30 ريال سعودي وأغلاها بقيمة 6565 ريال سعودي.
أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي
الفئة
السعر
C,K
30 ريالًا
D,I
35 ريالًا
B,L,I,E
48 ريالًا
A,M,F,H
65 ريالًا
G
83 ريالًا
Sports Longue
304 ريالات
Gallery Longue
435 ريالًا
Gallery Longue +
478 ريالًا
Platinum Longue
1000 ريال
membership lounge
3000 ريال
Terrace
6565 ريالًا
ما هو موعد مباراة النصر والأهلي؟
موعد مباراة النصر والأهلي في الجولة 28 من الدوري السعودي هو يوم السبت 28 مايو 2022.
وتنطلق صافرة البداية الساعة 7:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:20 بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الأهلي
السبت 28 مايو 2022،
SSC
مرسول بارك