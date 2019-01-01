أسطورة يوفنتوس يقدم نصائح النجاح لرامزي

حارس مرمى يوفنتوس الأسبق يوجه بعض الرسائل للوافد الجديد للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه أنطونيو كابريني، أسطورة حراسة المرمى لنادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى آرون رامزي الوافد الجديد إلى نادي السيدة العجوز من أرسنال الإنجليزي.

وحذر كابريني، الوافد الجديد إلى يوفنتوس من أن اللعب في إيطاليا سيختلف بشكل كبير عن اللعب في إنجلترا، مشيراً إلى أنها فرصة جيدة لخوض تحد جديد في تورينو.

ومن المنتظر ان تنتهي رحلة رامزي مع أرسنال والتي امتدت إلى 11 عاماً، بنهاية يونيو القادم وينضم إلى ناديه الجديد.

وقال كابريني في تصريحات صحفية: "كان من الصعب على لاعبي الدوري الإنجليزي الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الأوقات السابقة".

وواصل: "الدوري الإنجليزي رائع، ولكن بعض الفرق تتجاهل الجانب التكتيكي، وتعتمد على الجانب البدني أكثر، ولكن في السنوات الماضية ارتفع مستوى الدوري بشكل ملحوظ، خاصة في الجوانب التكتيكية".

وتابع: "هناك بعض العوامل التي يجب على رامزي إدراكها من أجل النجاح في يوفنتوس، الأول أن تكون جائعاً للبطولات والفوز، والثاني يجب ان تفكر في الفوز فقط كي تحبك الجماهير".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "الأمر الثالث هو يخص يوفنتوس، أن مصلحة النادي تأتي دائماً أولاً وقبل كل شيء".

الجدير بالذكر ان اللاعب الويلزي صاحب الـ 28 عاماً، وقع عقداً يمتد إلى 2023 مع يوفنتوس.