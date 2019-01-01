أسطورة ليفربول: قلق على محمد صلاح من بعد الإصابة

فيل تومبسون نجم فريق ليفربول السابق يؤكد قلقه على المصري محمد صلاح منذ عودته من الإصابة.

أعرب فيل تومبسون لاعب فريق ليفربول المعتزل عن قلقه على أداء النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز وهداف الفريق في آخر موسمين.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ميترو" على لسانه، وأكد خلالها أن صلاح لم يتمكن من استعادة مستواه منذ العودة من الإصابة الأولى.

وقال تومبسون: "الإصابة التي تعرض لها في الكاحل تثير المخاوف، لا يبدو أنه يستطيع الابتعاد عن الخصوم بسرعته مثلما كان يفعل من قبل منذ الغياب".

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وأضاف: "هو يهرب منهم بكل تأكيد بالسرعة لكن ليس بالشكل الكافي أو المعتاد، ويكون دومًا في نطاق العرقلة من قبل الخصوم".

وأكمل: "تسديداته لم تكن في أفضل حالاتها خلال المواجهة أمام جينك، ربما يكون يحافظ عليهم لشيء أهم في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد شارك في مباراة ليفربول وجينك مساء الأمس بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وصنع هدف الفوز في الشوط الثاني.