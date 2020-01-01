أسطورة ليفربول: صلاح قد يرحل إلى برشلونة

تألق صلاح يجذب أنظار كبار أوروبا

لا يتعجب جون بارنس أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، من الأنباء المتزايدة حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى برشلونة.

صاحب الـ28 سنة تألق بشكل لافت مع ليفربول منذ انتقاله قادماً من روما، ليصبح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

بعض التقارير الصحفية أكدت تحمس رونالد كومان مدرب برشلونة، في الحصول على خدمات صلاح في أقرب فرصة ممكنة.

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وهو ما علق عليه بارنس قائلاً:"التكهنات طبيعية مع الأندية الكبيرة واللاعبين الكبار، صلاح ارتبط ببرشلونة أكثر من مرة، لأنه من المنطقي انتقال النجوم لهذه النوعية من الأندية".

وأضاف:"بكل تأكيد أريد استمراره ولكنه من العناصر المستقبلية في الكرة الحديثة، لذلك لا أعرف مدى احتمالية ذهابه، ولكن لو استمر بهذا الأداء، سيكون هناك المزيد من الأندية المهتمة به".

وتابع:"الجميع يحب صلاح، هو الأكثر شعبية داخل ليفربول، أحب ساديو ماني وفيرمينو، ولكن صلاح هو رقم 1 بالنسبة للجماهير".

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صلاح يتفوق على أفضل مواسم رونالدو في مانشستر يونايتد

يذكر أن الدولي المصري بدأ الموسم الجديد مع الريدز، بتسجيل ثلاثية في الفوز على ليدز يونايتد 4/3 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.