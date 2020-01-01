أسطورة برشلونة يتخلى عن الحذاء الذهبي لمونديال 94 من أجل ميسي

المهاجم الأرجنتيني يعاني من سوء حظ شديد مع بلاده

أبدى خريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة ورومانيا، استعداده للتخلي عن جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 1994، من أجل رؤية ليونيل ميسي وهو يحقق أي بطولة دولية مع الأرجنتين.

رغم المسيرة المبهرة التي يتمتع بها ميسي منذ ظهوره مع برشلونة، حيث حقق جميع البطولات الممكنة مع الفريق الإسباني، إلا أن عدم تتويجه مع الأرجنتين تسبب في العديد من اللحظات الصعبة عليه في السنوات الماضية.

الخسارة في نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، كانت بدون شك أصعب هذه اللحظات، ومن بعدها خسارة نهائي كوبا أميركا 2015، والخروج من فرنسا في مونديال 2018.

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وقال ستويتشكوف في هذا الصدد:"يمكنني التخلي عن الحذاء الذهبي الذي حصلت عليه في 1994 من أجل رؤية صديقي ميسي يفوز بكأس العالم مع الأرجنتين".

وأضاف:"عندما يخسر منتخب بلاده، اللوم دائماً يتجه نحوه، ولا يتحدث أحد عن أي لاعب بجانبه تسبب في هذه الهزيمة، مع مارادونا في 2010 الفريق امتلك مجموعة مميزة ولكن ماذا حدث؟".

وتابع:"حتى في مونديال البرازيل، الفريق وصل إلى النهائي وعندما أتيحت الفرصة للاعبين آخرين من أجل التسجيل فشلوا في استغلالها، ولكن الناس كانت تلوم ميسي أيضاً".

واستكمل:"في كوبا أميركا الأمر تكرر كذلك، خسروا أكثر من نهائي وأخفقوا في ركلات الترجيح، واختفى البعض تماماً لأن اللوم يتجه فقط نحو ميسي".

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وأما عن حظوظ الأرجنتين في مونديال قطر 2022:"مع لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا وميسي وسيرجيو أجويرو، أتوقع ظهورهم بشكل مميز جداً في البطولة".

يذكر أن ميسي كان سيحصل على فرصة للتعويض مع الأرجنتين في كوبا أميركا هذا الصيف، لكن البطولة تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.