أسطورة المغرب: إنتر يراقب حكيمي منذ عامين

علاقة نجم ريال مدريد أشرف حكيمي بإنتر الإيطالي ليست وليدة الأشهر الأخيرة.. حسين خرجة يكشف الحقيقة

قال نجم المنتخب المغربي السابق حسين خرجة إن علاقة إنتر بأشرف حكيمي ليست وليدة الأشهر الماضية، بل أن النيراتزوري يراقبه منذ نحو عامين.

وتألق الظهير الأيمن الدولي المغربي على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند خلال الموسمين الماضيين وكان من المتوقع أن يبقى إما مع أسود الفيستيفاليا وإما أن يعود إلى ريال مدريد.

ولكن ما كان مفاجئًا للجميع هو اقتراب إنتر من التعاقد رسميًا مع أشرف حكيمي مقابل حوالي 40 مليون يورو حسب ما قالته سكاي إيطاليا والموثوق دي مارزيو.

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وحول ذلك، قال حسين خرجة إن عملية انتقال حكيمي إلى إنتر تأخرت بصورة كبيرة، حيث أن النادي الإيطالي يراقب الظهير الشاب منذ نحو عامين.

وأضاف: "أوسوليو يتابعه منذ فترة طويلة، قبل عامين ونصف وعندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد ولا يشارك كثيرًا، بدأ يسألني عنه عدة مرات"

وتابع: " إنه قوي للغاية، طوال السنوات الماضية مع المنتخب الوطني لم أر أي لاعب مثله قط، إنه ذكي جدًا، سيكون قادرًا على التكيف مع كرة القدم الإيطالية"

وأردف: " قد يعاني في المرحلة الدفاعية ربما في البداية فقط، لكن ذلك سيساعده بالتأكيد، هذه ليست أزمة، حتى مايكون واجه بعض الصعوبات ثم فاز بالثلاثية، حكيمي جاهز وسيتحسن"

وأكمل: "اللعب في ملعب مثل سان سيرو سيكون حافزًا إضافيًا، إنه لا يخاف من أي شيء مثلي، فقد لعب في ريال مدريد ودورتموند، وفاز بدوري أبطال أوروبا أيضًا"

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يذكر أن خطة أنطونيو كونتي مع إنتر واللعب بـ 3 مدافعين في الخلف وأظهرة متقدمة ستساعد حكيمي كثيرًا على لعب كرة القدم التي يحبها.