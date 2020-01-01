أسطورة البرازيل: نيمار أمهر من ميسي والأفضل في العالم

الفائز بكأس العالم مرتين ونجم ميلان السابق كافو يرى أن مواطنه نيمار هو أفضل لاعب في العالم فنيًا

قال أسطورة البرازيل والظهير الأيمن التاريخي لنادي ميلان كافو إن مواطنه نيمار هو أفضل لاعب في العالم اليوم من الناحية الفنية.

وكان نيمار قد تعرض للعديد من الانتقادات بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة وما حدث من مستجدات تخص عودته إلى برشلونة.

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ولكن لاعبي البرازيل الحاليين والسابقين كانوا أبرز المدافعين عنه، حيث أكدوا أنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، ربما لأنهم مروا بما مر به.

وانضم كافو إلى قائمة التحدثين بشأن نيمار مؤخرًا، حيث أكد أن نجم باريس سان جيرمان هو أفضل لاعب في العالم اليوم على مستوى الفنيات.

وأضاف: "في هذا المجال لا يوجد منافس لنيمار، هذه حقيقة، الإمكانيات الفنية التي يملكها مبهرة للغاية، يستطيع فعل أي شيء يريد بالكرة"

وتابع: "هو الأكثر مهارة بين لاعبي الجيل الحالي، على الناحية الفنية لا يمكن لأحد أن يهزم نيمار ولا حتى ليونيل ميسي نفسه، رغم أنني من أشد المعجبين به"

وأردف: "رغم جودة ميسي فإنه لا يتفوق على نيمار من الناحية التقنية ومن حيث الجودة الفنية، اللمسة التي يمتلكها نيمار خاصة وجذابة"

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يذكر أن نيمار قد ارتبط بأخبار تفيد باقتراب عودته إلى برشلونة، ولكن تمسك فريقه الحالي باريس سان جيرمان به يمنع من إتمام الصفقة.