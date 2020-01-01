أسطورة إنجلترا: ليفربول يواجه تحديًا صعبًا لإبقاء صلاح وماني

هل يفقد ليفربول صلاح وماني بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي؟

قال نجم الكرة الإنجليزية سابقًا أندي جراي إن ليفربول سيعاني كثيرًا من أجل الاحتفاظ بالثنائي الهجومي لديه محمد صلاح وساديو ماني.

وكانت بعض التقارير والمصادر قد تحدثت عن احتمالية رحيل أحدهما من أجل تجديد الدوافع، وبعد توتر العلاقة بينهما في بداية الموسم الحالي.

وفي ذلك الإطار، يرى جراي أن مهمة ليفربول في الحفاظ على نجومه ستكون صعبة للغاية، خاصة الثنائي صلاح وماني بعد العروض التي وصلت لهما.

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وقال نجم إيفرتون سابقًا في تصريحات لبي إن سبورتس: "كنت أقول لكم في الماضي إنني أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول عاجلاً وليس آجلاً وأعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضًا"

وأضاف: "إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، فإن ليفربول سيعاني للحفاظ على ماني من أجل ألا يخسر كليهما"

وتابع: "لا أعرف ما هي الشروط الموجودة في عقديهما، لست متأكدًا من المدة التي استغرقها كل منهما من أجل التجديد في الماضي، ما أعرفه أن المعركة التي يخوضها ليفربول مزدوجة"

وأردف: "قد يكون الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سببًا إضافيًا للبقاء مع الفريق لفترة أطول"

وأكمل: "لكننا نعلم أن لاعبي كرة القدم الأجانب لديهم وجهة نظر مختلفة لريال مدريد وبرشلونة في هذا الوقت، إنهم يريدون بشدة أن يلعبوا في صفوف كبيري إسبانيا"

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يذكر أن ليفربول قد وصل إلى قمة مستواه وحقق أغلب البطولات المتاحة والغائبة عن خزائن النادي منذ سنوات، وذلك في تتويج لحقبة يورجن كلوب المثالية.