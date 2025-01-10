برشلونة يرفض أول عرض من يوفنتوس.. كشف أسباب طلب أراوخو الرحيل!

أراخو يتمسك بالرحيل عن برشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن أسباب طلب رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالرغم من عروض الفريق الكتالوني، لتجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد المدافع الأوروجوياني، مع برشلونة في صيف 2026، إلا أنه في الأيام الماضية، انتشرت بعض الأنباء التي تشير إلى دخول يوفنتوس، في مفاوضات للتعاقد مع أراوخو، وسط ترحيب من اللاعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هناك العديد من الأسباب التي دفعت المدافع صاحب الـ 25 عامًا، لطلب الرحيل عن برشلونة، منها أنه يريد أن يشعر بأهميته، ومع عرض يوفنتوس، بالاعتماد على أراوخو، بشكل أساسي في دفاع الفريق، فإن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الرحيل.

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وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي لبرشلونة، دفع اللاعب للشعور بالقلق تجاه مستقبله، وتجديد عقده في حال استمراره، خاصة وأن الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني، يقلل من فرص الفريق في كونه فريق ينافس على الألقاب وهو ما يعتبره أراوخو، أمرًا بالغ الأهمية.

بالإضافة إلى أن أراوخو، يشعر بأن مشاركته بشكل أساسي مع برشلونة، ستكون في محل شك، تحت قيادة هانز فليك، الذي يعتمد على باو كوبارسي، وإينيجو مارتينيز، مع ارتباط الفريق الكتالوني، بالتعاقد مع المدافع الألماني جوناثان تاه.

وفي سياق متصل كشف الصحفي "فيرناندو بولو" أن إدارة برشلونة، رفضت أول عرض من يوفنتوس، للتعاقد مع أراخو، إذ تطمح إدارة البلوجرانا، لتحقيق أكبر استفادة مادية من رحيل اللاعب.