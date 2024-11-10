لأسباب دينية .. لاعب نمساوي يقرر اعتزال الكرة في عامه الـ22!

لن أستطيع التوفيق بين ديني ولعب الكرة..

قرر اللاعب سيلفان فالنر، الشاب صاحب الـ22 عامًا، اتخاذ قرار مفاجئ باعتزال ممارسة كرة القدم، رغم كونه أحد العناصر الأساسية في فريق بلاو فايس لينز، متصدر الدوري النمساوي، كما لعب في منتخب سويسرا تحت 21 عامًا.

وولد اللاعب فالنر عام 2002، ويملك الجنسيتين النمساوية والسويسرية، وانتقل إلى بلاو فايس لينز في سبتمبر الماضي، قادمًا من زيوريخ السويسري، إلا أنه لم يكد يمر شهران على انتقاله إلى ناديه الجديد حتى أعلن اعتزاله بشكل غير متوقع.

وعلّق فالنر على قراره بالاعتزال، قائلًا "أنا مسيحي متدين وأقرأ الكتاب المقدس، أريد أن أتبع يسوع المسيح، وقد أصبح يوم الراحة الكتابي مهمًا بالنسبة لي، لا أريد أن ألعب كرة القدم الاحترافية أيام السبت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل، أبدى المدير الرياضي ميلوس مالينوفيتش، مفاجأته بشأن قرار فالنر، قائلًا "لم أتوقع ذلك مطلقًا من مثل هذا اللاعب الشاب، لقد بدا لي دائمًا مستقرًا للغاية، كل شيء يجب أن تكون له حدوده، كرة القدم تلعب أيضًا في عطلات نهاية الأسبوع، إذا كنت لم تعد ترغب في ذلك وترى أنه الطريق الصحيح، فعلينا أن نتقبله".

وكان حارس المرمى كارلوس روا، قد قرر تعليق حذاءه في سن الـ29 عامًا، خلال عام 1999، عندما كان في ذروة مسيرته الكروية، وتلقى عرضًا من مانشستر يونايتد، ولكنه قرر تكريس وقته للتعاون مع كنيسة اليوم السابع السبتية، وبعد أشهر، عاد لممارسة كرة القدم، ولكنه لم ينجح في استعادة لياقته البدنية، فيما أجبره نادي مايوركا على إكمال السنتين المتبقيتين في عقده، بينما اعتمد على الحارس ليو فرانكو في ذلك الوقت.