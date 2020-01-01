أسامة هوساوي يُشيد بفترة المعايشة مع وست بروميتش الإنجليزي

أتواجد في التاسعة صباحاً وأتناول الإفطار مع اللاعبين وبعدها أذهب إلى كافة المرافق للتعلم ومعرفة كيفية سير العمل

كشف اللاعب الدولي السعودي المعتزل أسامة هوساوي عن المساندة الكبيرة التي حصل عليها من الجميع خلال تواجده بنادي وست بروميتش الإنجليزي من أجل قضاء فترة معايشة.

وفي تصريحات تلفزيونية وجه هوساوي رسالة شكر إلى سلافين بيليتش مدرب الفريق الإنجليزي الحالي ومدرب اتحاد جدة السابق والعماني علي الحبسي حارس الهلال السابق اللذان ساعداه في تجربة المعايشة.

وقال هوساوي تصريحات لقناة "العربية" : "بيليتش ساعدني كثيراً وقال بأنه جاهز لدعمي، كما أن زميلي السابق علي الحبسي كان حلقة الوصل وساعدني كثيراً على التأقلم مع النادي ولا أنسى المصري أحمد حجازي".

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وكان الحساب الرسمي لنادي وست بروميتش قد غرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القائد السابق للمنتخب السعودي، وزميل علي الحبسي في الهلال سابقًا، سيقضي معنا شهرًا من أجل أبحاثه العلمية".

وقال هوساوي لبرنامج "في المرمى": الهدف من التجربة هو المعايشة لتعلم كل شيء في كافة التفاصيل الرياضية والإدارية والطبية وحتى في مجال التغذية، صحيح أنني لعبت كرة القدم على أعلى المستويات لكن يجب تعلم كل شيء.

وعن كيفية اليوم الذي يعيشه هوساوي بالنادي الإنجليزي قال : "أتواجد في التاسعة صباحاً وأتناول الإفطار مع اللاعبين وبعدها أذهب إلى كافة المرافق للتعلم ومعرفة كيفية سير العمل".

وأنهى مدافع الأخضر السابق : "الحقيقة لفت نظري منصب المدير الرياضي وأهميته داخل النادي، وهو منصب يجب أن يكون لدينا في الأندية السعودية".