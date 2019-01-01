أزمة الترجي والوداد - موعد إصدار القرار النهائي

هل سيتم إعادة النهائي الإفريقي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "TAS" عن موعد إصدار قرارها حول قضية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، بعد انسحاب الفريق المغربي، اعتراضًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن محكمة التحكيم الرياضي، حددت يوم 31 يوليو الحالي، لإصدار القرار نهائي حول إعادة المباراة من عدمه.

🇿🇦 صاحب هدف الفوز يرى أن منتخب مصر كان محظوظًا🗣️



هل توافقه الرأي🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/pcujVlEwxX — جول مصر (@goaleg) July 7, 2019

الحكم الجامبي بكاري جاساما، كان قد أطلق صافرته في الملعب الأوليمبي برادس، معلنًا أن فريق الترجي هو بطل دوري أبطال إفريقيا 2019، بعدما اعتبر الوداد منسحبًا من المباراة.

الوداد البيضاوي المغربي، لم يصمت أمام ما حدث في ملعب رادس، ليقدم اعتراضًا لدى الاتحاد الإفريقي، يكشف خلاله ملابسات ما حدث، ليقرر "كاف"، إعادة المباراة، عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

جاء ذلك بعد طلب الاتحاد الإفريقي من الترجي التونسي، إعادة كأس البطولة والميداليات التي حصل عليها اللاعبين، من أجل إعادة المباراة.