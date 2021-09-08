أزمة غياب لاعبي "البريمييرليج" عن منتخباتهم تقترب من الحل

تدخل رابطة الدوري الإنجليزي قد يحل أزمة غياب لاعبي أمريكا الجنوبية عن منتخبات بلادهم.

تأمل رابطة الدوري الإنجليزي أن يُسمح للاعبين الأحد عشر الذين تم منعهم من اللعب في الجولة المقبلة من "البريمييرليج" بالمشاركة مع أنديتهم، وذلك بعد عدم السماح لهم باللعب من منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

وكان من المقرر أن تكون أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي أكثر المتضررين، بعد رد فعل عنيف من دول أمريكا الجنوبية، الذين حاولوا الانتقام عندما منعت أندية الدوري الإنجليزي نجومها من التوجه إلى دول القائمة الحمراء الخاصة بتفشي فيروس كورونا خلال فترة التوقف الدولي.

ونتيجة لذلك، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة تقضي بمنع اللاعبين من المشاركة مع أنديتهم لمدة خمسة أيام.

وتشمل قائمة اللاعبين المعاقبين ثلاثة لاعبين من ليفربول هم أليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو، ورافينيا لاعب ليدز يونايتد، وتياجو سيلفا مدافع تشيلسي، وفريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، وثنائي مانشستر سيتي إيدرسون وجابرييل جيسوس.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تؤكد أن الأزمة في طريقها إلى الحل الآن، حيث كشفت أن ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أرسل خطابًا إلى الأندية أشار فيه إلى وجود قرار وشيك.

وأكد ماسترز أن أربعة اتحادات وطنية اشتكت إلى "فيفا"، وأن رابطة الدوري الإنجليزي قد عقدت محادثات مع كل الاتحاد الدولي وكل اتحاد محلي.

الصحيفة الإنجليزية تشير أن ماسترز يعتقد أن المحادثات يمكن أن تؤدي إلى حل حول أهلية اللاعبين للمشاركة قبل انطلاق الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بحلول صباح الغد على أقصى تقدير.

ووسط مخاوف بشأن فيروس كورونا وفترات الحجر الصحي اللاحقة لعودة اللاعبين إلى إنجلترا، وافقت معظم أندية "البريمييرليج" على عدم إرسال لاعبيها الدوليين إلى دول القائمة الحمراء.

ورغم ذلك، شق أستون فيلا وتوتنهام الصف، في خطوة تؤكد المصادر أنها أثارت حفيظة باقي الأندية ومسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي.

وتؤكد "ديلي ميل" أن ماسترز أخبر الأندية أنه يجب الاتفاق على موقف موحد لمنع المزيد من المشكلات خلال فترات التوقف الدولي اللاحقة.

وتعتقد رابطة الدوري الإنجليزي أن لا يوجد أساس لهذا الإجراء، نظرًا للظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

القاعدة هي لائحة الاتحاد الدولي التي وافقت عليها الاتحادات الأعضاء، والتي يتم فيها تطبيق قيود اللعب لمدة خمسة أيام على أي لاعب تلقائيًا إذا طلب الاتحاد الوطني ذلك، على أن تبدأ فترة العقوبة في اليوم التالي لآخر مباراة في فترة التوقف الدولي.

وإلى جانب البرازيل، تعد المكسيك وتشيلي وباراجواي من بين دول أمريكا الجنوبية الأخرى التي طالبت بتطبيق القاعدة.

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