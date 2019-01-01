أزمة بين الوداد المغربي وشيكاتارا.. وخطاب من الفيفا

مستحقات متأخرة لشيكاتارا عند الوداد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شهدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الوداد المغربي يتجاهل حكم صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحق إلزامه بمستحقات لصالح اللاعب النيجيري شيسوم سيكاتارا.

وكان شيكاتارا من أفضل لاعبي الوداد في السنوات الأخيرة قبل أن يحدث أزمة بينه وبين الوداد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أنه رغم تسريب خطاب الفيفا الذي وصل إلى الوداد المغربي مؤخرًا، وتضمنت بالحكم بـ150 ألف دولار لصالح اللاعب.

وأشارت التقارير أن الوداد لم يرد على خطاب الفيفا وسيكون ملزم بذلك خلال الفترة المقبلة، خاصًة وأن هناك بعض الأزمات أيضًا بين الوداد والفيفا.

وكان الوداد قد حكم عليه ببعض المستحقات لصالح المالي ممادو سيسوكو، في فترة ماضية حيث أكد اللاعب أنه تم تزوير توقيعه على العقود.

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وبذلك سيتم الفصل خلال الفترة المقبلة لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين حتى لا يتم عقوبة النادي من ناحية الاتحاد الدولي لكرة القدم.