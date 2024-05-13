"يترددون في التمرير لهويلوند".. أزمة كبرى داخل مانشستر يونايتد!

ماذا يحدث في فريق إريك تين هاج؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن أزمة بين لاعبي مانشستر يونايتد، بينما يعاني الفريق من تراجع كبير في النتائج.

وحسب صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، فإن بعض لاعبي يونايتد غير مقتنعين بمهاجم الفريق راسموس هويلوند، ويترددون في تمرير الكرة إليه.

وسجل هويلوند، الذي انضم إلى يونايتد الصيف الماضي قادمًا من أتالانتا مقابل 72 مليون إسترليني، هدفا واحدا في 10 مباريات منذ تعافيه من الإصابة في مارس الماضي.

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وأوضحت أن "أحد أعضاء فريق يونايتد أحد المقربين من النادي، بأن بعض اللاعبين يبحثون عن حلول بديلة في الثلث الأخير بدلًا من هويلوند".

واستحوذ هويلوند على الكرة 14 مرة فقط في الهزيمة 1-0 أمام آرسنال أمس الأحد، وقال الدنماركي عبر حسابه على إنستجرام: "أوقات صعبة في الوقت الحالي. لكننا سننمو من هذا".