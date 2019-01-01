أرنولد: ما فعلناه الموسم الماضي مميزاً ولكن علينا نسيانه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أرنولد لاعب ليفربول، على أن فريقه عليه نسيان الموسم الماضي، والتركيز على الموسم الجديد من أجل تحقيق لقب الدوري.

وساهم أرنولد في فوز فريقه، على حساب نوريتش بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

وقال أرنولد في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "لقد فعلنا شيئاً مميزاً الموسم الماضي، ولكن هذا ليس مهم الآن، يجب أن نركز على الموسم الجديد، نطمح بتحقيق الدوري".

وواصل: "نريد صناعة المزيد من الفرص وهذا واجبنا كأظهرة للفريق، نريد تحقيق المزيد من الشباك النظيفة في المباريات، يمكننا أن نتحسن عن الموسم الماضي".

وتمكن أرنولد من صناعة الهدف الرابع في المباراة والذي سجله أوريجي برأسية، كما خلق ثلاث فرص للتسجيل، وسدد تسديدتين على المرمى.