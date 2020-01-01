أرنولد: لا أحد يريد أن يصبح جاري نيفيل

أرنولد يتحدث عن مستواه هو وروبرتسون مع ليفربول ومعضلة الظهير الأيمن

قال ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول إنه يريد رفقة روبرتسون تغيير الرأي العام تجاه المدافعين، مشيرًا إلى أنه لا أحد يريد أن يلعب كرة قدم ليصبح جاري نيفيل.

وكان ليفربول قد حسم مواجهة الأمس بالفوز على شيفلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال ألكسندر أرنولد أن الأرقام والمستوى الذي يقدمه هو رفقة روبرتسون دليل على اختلاف دور الظهير في عالم كرة القدم.

وأضاف: "نريد أن نغير الطريقة التي يفكر فيها الجميع تجاه المدافعين من قبل، حيث أن هناك قولًا مأثورًا يقول لا أحد يريد أن يكبر ليصبح جاري نيفيل"

وتابع: "لم نهزم خلال العام الماضي في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الهزيمة أمام مانشستر سيتي، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل"

وأردف: "عندما يكون لديك ضغط كبير وزخم وأداء جيد في المباريات فإنك تريد أن تستمر في هذا الأداء المميز والتصاعدي من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية"

وقال أرنولد لبي بي سي سبورت إن المنافسات لا تقتصر على الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، حيث هناك كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع ودوري أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل.

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يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.