عكس تصريحات بوتراجينيو.. ريال مدريد يغير خطته بشأن الميركاتو الشتوي بعد كارثة ميلان

ما الخطة؟

تتواصل تداعيات خسارة ريال مدريد أمام ميلان (3-1) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعد الهزيمة أمام ميلان هي الثانية على التوالي للنادي الملكي، بعد السقوط أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني (4-0)، ما عقّد حسابات الفريق الذي يحتل المركز الـ17 في الترتيب العام لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، وكذلك يبتعد بفارق 9 نقاط عن برشلونة في الليجا (خاض مباراة أقل).

وعقب مباراة ميلان، رفض إيميليو بوتراجينيو مدير ريال مدريد للعلاقات العامة الحديث عن إمكانية إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مشددًا على أن "هناك ثقة في اللاعبين الحاليين، منذ أشهر قليلة فزنا بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن صحيفة "ماركا" أكدت أن ريال مدريد اتخذ قرارًا حاسمًا بضرورة إبرام صفقة في مركز الظهير الأيمن خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل إصابة داني كارباخال (رابع أفضل لاعب في العالم) حتى نهاية الموسم".

وأضافت: "كل العيون الآن على ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، كان ريال مدريد يفكر في التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل، لكن التعاقد معه في يناير أصبح أكثر إلحاحًا الآن، حيث لا يتواجد سوى لوكاس فاسكيز في الجهة اليمنى".

وختمت: "يريد ريال مدريد تعزيز مركز قلب الدفاع أيضًا، وبدرجة أقل إبرام صفقة في محور الوسط، لكن سيأتي ذلك في صيف 2025، أما الأولوية الأولى في يناير المقبل فهي الظهير الأيمن".