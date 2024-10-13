"خسرت الرهان!" .. هدف أرنولد الرائع يكلف نجم إنجلترا 500 جنيه استرليني

سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة..

استطاع ظهير ليفربول، أليكساندر أرنولد، أن يخطف الأضواء بهدف مذهل مع منتخب إنجلترا، في شباك فنلندا، خلال مباراة المنتخبين في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة 74، كان أرنولد يتأهب لتنفيذ ركلة حرة، ليفاجئ الجميع بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي، ليوقع على الهدف الثاني لإنجلترا، في المواجهة التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة (3-1)، على ملعب هلسنكي الأولمبي.

ولم يكن زميل أرنولد، يتوقع أن يتمكن لاعب ليفربول من هز الشباك بتلك الطريقة الرائعة، حيث صرح جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، عبر ITV Football، بأنه تحدث معه قبل تنفيذ الركلة، وكان يمزح، بأنه إذا سددها في المرمى، فسيدفع له 500 جنيه استرليني، مضيفًا "الآن عليّ أن أري إذا كنت سأدفع يدويًا أم عن طريق التحويل".

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وكان جريليش قد أحرز الهدف الإنجليزي الأول في مرمى حارس باير ليفركوزن، بعد تمريرات متبادلة رائعة، بدأت بأرنولد ثم جوميز، قبل أن يمررها إلى لاعب السيتي، الذي سددها على يسار الحارس.

واستعاد المنتخب الإنجليزي مسار الانتصارات، بعد خسارته المفاجئة في ويمبلي أمام اليونان بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة، ليرفع الأسود الثلاثة رصيدهم إلى 9 نقاط، في وصافة المجموعة الثانية، من المستوى الثاني بالبطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد فنلندا بلا نقاط، في المركز الأخير.