أرناوتوفيتش يهاجم الصحافة الأوروبية في الظهور الأول بالصين

بعد الاتهامات الموجهة له بسوء السلوك وعدم الانضباط

هاجم المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الصحف الأوروبية، بعد الانتقادات التي وجهت له على مدار الأشهر الماضية.

أرناوتوفيتش أكمل انتقاله من وست هام لنادي شنغهاي SIPG الصيني هذا الأسبوع، في صفقة وصلت قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ذلك بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله مع الهامرز بداية من يناير الماضي.

وقال اللاعب عن الاتهامات الموجهة له بعدم الالتزام:"من يقولون ذلك لا يتدربون معي ولكنهم فقط يكتبون تلك الشائعات".

وأضاف:"ربما هذه هي الطريقة المتبعة لدى الصحف الأوروبية، ولكني في الحقيقة قدمت كل ما لدي من أجل فريقي".

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وتابع:"جئت إلى هنا للعمل بجد ولكي أساعد الفريق على تحقيق كل أهدافه".

يذكر أن الدولي النمساوي سيجاور نجم آخر رحل من أوروبا للصين، وهو البرازيلي أوسكار صانع ألعاب تشيلسي السابق.