ما هي أرقام ميسي في مباريات برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا؟

من المنتظر أن ميسي مجدداً ضد فريق مانشستر يونايتد مجدداً في إطار مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن ما هي أرقامه ضد الشياطين الحُمر؟

من المقرر أن يتقابل مانشستر يونايتد وبرشلونة مجدداً في دوري أبطال أوروبا في إطار مباريات العودة للدور ربع النهائي وهي مواجهة متكررة بين الكبيرين في هذه المسابقة تحديداً، بسبب التاريخ الكبير الذي يملكه هذا الثنائي من صولات وجولات في مختلف البطولات وبالأخص في السنوات الأخيرة التي شهدت الحقبة الذهبية لكليهما تحت قيادة الثنائي الفذ بيب جوارديولا والسير أليكس فيرجسون.

سيسعى الشياطين الحُمر لاستحضار روح تلك الليلة التاريخية على كامب نو والتي قلب فيها الطاولة على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999 بقيادة البديل السوبر سابقاً والمدرب الحالي للفريق النرويجي "سولشاير" ولكن كل تلك الطموحات ستصطدم بجدار لا يتأثر بكل هذه الدوافع لأن موهبته أقوى من الجميع، وهو بالطبع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يحظى البرغوث الأرجنتيني بموسم مذهل مع برشلونة يتصدر فيه قائمة هدافي الدوريات الأوروبية، ولكن ما هي إحصائياته ضد مانشستر يونايتد تحديداً؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

ما هي أرقام ليونيل ميسي ضد مانشستر يونايتد بدوري الأبطال؟

لعب ميسي ضد مانشستر يونايتد في خمس مناسبات في بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في ثلاث مباريات، تعادل في واحدة وخسر لقاء وحيد، نجح ليو في تسجيل هدفين فقط ولم يصنع أية أهداف، تعود المباراة الأولى له ضد زعيم إنجلترا محلياً إلى موسم 2007/08 عندما فشل العملاق الكتالوني في الفوز في أي مباراة بينهما بنصف نهائي دوري الأبطال، حيث تعادل البارسا في كامب نو سلبياً وخسر في أولد ترافولد بهدف نظيف.

فشل ميسي في التسجيل في أول مواجهتين له ضد اليونايتد الذي تأهل إلى النهائي ليلاقي تشيلسي ولكنه خسر بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن ينفجر في لقاءات أكثر أهمية، منذ نصف نهائي الأبطال عام 2008 لعب اليونايتد ضد برشلونة مرتين وتمكن ليو في التسجيل في كلا المباراتين وقيادة فريقه للمجد الأوروبي.

البداية كانت بنهائي 2009 عندما سجل إحدى هدفي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين نظيفين، قبل أن يلتقيا ويسجل مجدداً في 2011 على ملعب ويمبلي وهي المباراة التي انتهت بفوز بطل إسبانا بثلاثة أهداف مقابل هدف لترتعش أيدي السير أليكس فيرجسون تحت أنظار الجميع بعد أن عانى الأمرين ضد بارسا بيب.

وفي مباراة الذهاب بين الفريقين في نسخة العام الحالي والتي لُعبت الأسبوع الماضي، تمكن مانشستر من تقليل خطورة ليونيل ميسي بشكل كبير ولكنه مع ذلك استطاع صناعة هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة بعد أن لعب كرة عرضية إلى سواريز الذي لعبها في الشباك وارتطمت في طريقها بقدم لوك شاو لتُحتسب هدف عكسي على مانشستر يونايتد.

أرقام ميسي ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا