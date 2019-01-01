ما هو تاريخ مواجهات ليونيل ميسي ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟
مازال ليونيل ميسي يحطم الأرقام القديمة بأرقام جديدة كل موسم فصاحب الـ31 عاماً لا يُظهر أي تأثر سلبي من تقدم العمر، فهو حتى الآن متصدر سباق المنافسة على الحذاء الذهبي متقدماً على كلاً من كيليان مبابي ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو، كما أنه سجل الهدف الوحيد في مباراة برشلونة ضد ليفانتي والذي توج حينها البلاوجرانا رسمياً بلقب الدوري الإسباني السادس والعشرون.
يتصدر البرغوث الأرجنتيني أيضاً قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، وكانت آخر أهدافه قبل لقاء الذهاب ضد ليفربول في مانشستر يونايتد بإياب ربع النهائي، عندما سجل هدفين لينفرد بالصدارة مبتعداً عن ليفاندوفيسكي أقرب منافسيه.
ويُعد برشلونة أقوى المرشحين لذات الأذنين هذا الموسم بعدما تم اقصاء أقوى المرشحين كيوفنتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي من الأدوار السابقة على غير المتوقع، وخاصةً بعد تقدم البلاوجرانا في الذهاب على الريدز بثلاثيةٍ نظيفة.
ما هو سجل ميسي أمام ليفربول؟
سنحت فرصة جديدة لليونيل ميسي للتسجيل في مرمى ليفربول لأول مرة بتاريخه في دوري أبطال أوروبا، حيث وقع الفريقان في طريق بعضيهما البعض في نصف نهائي البطولة، وفي الذهاب الذي أقيم في الأول من مايو نجح البرغوث في هز شباك أليسون بهدفين من أصل ثلاثة أهدافٍ سجلها فريقه.
جدير بالذكر أن ال (أم 5) كما يُطلق عليه نظراً لحصولة على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات لم يُسجل أبداً ضد غريمة الإسباني أتليتكو مدريد في بطولة ذات الأذنين، على الرُغم من أنه سجل في مواجهاته ضد الأتليتي في كثير من المنافسات المحلية، كما أن ميسي لم يسجل أبداً ضد الإنتر في أوروبا، حيث واجهه في نصف نهائي البطولة عام 2010 عندما ودع برشلونة دوري الأبطال بعبقرية جوزيه مورينيو مدرب الثعابين حينها.
كما لم يستطع البرغوث الأرجنتيني التسجيل في كلاً من أودينيزي وبنفيكا أيضاً ببطولة ذات الأذنين.
ما هي الفرق التي لم يذق شباكها ليونيل ميسي في دوري الأبطال على الأطلاق؟
|الفريق
|الأهداف
|الصناعة
|المباريات
|دقائق اللعب
|بنفيكا
|0
|2
|2
|119
|أتليتكو مدريد
|0
|0
|4
|360
|روبين كازان
|0
|0
|4
|237
|الإنتر
|0
|0
|3
|270
|أودينيزي
|0
|0
|1
|70