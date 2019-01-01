أرقام سلبية بالجُملة في خسارة الأهلي أمام صن داونز

خسارة مذلة تعرض لها النادي الأحمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر الأهلي المصري بخمسة أهداف دون رد أمام مستضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم.

تلك الخسارة لم تُعقد فقط موقف النادي المصري في التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي خاض مباراتها النهائية في الموسمين الأخيرين وخسرهما، بل بصمت على عدد من الأرقام السلبية في تاريخ الفريق.

كيف سخرت جماهير الفرق المنافسة من هزيمة الأهلي التاريخية أمام صن داونز؟

فالخسارة هي الأكبر في تاريخ بطل القرن في أفريقيا في جميع البطولات الأفريقية، وهي كذلك ثاني أكبر خسارة في تاريخ النادي بعد سقوطه 6-0 أمام الزمالك في كأس مصر.

وتلك الخسارة هي الرابعة للفريق الأحمر تحت قيادة مارتن لاسارتي، والذي لم يستطع الفوز في أي مباراة خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا منذ تولى مهمة تدريب الفريق في يناير الماضي، إذ تعادل مرة وخسر مرتين.