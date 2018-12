أرقام رونالدو| الأول من نوعه في هذا القرن

تغلب يوفنتوس على مضيفه تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.

سجل هدف الفوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

هذا الهدف جعل رونالدو يسجل في مباراته السادسة على التوالي بالكالتشيو مع يوفي، وهو أول من يصل إلى هذا الرقم في القرن الحادي والعشرين.

Cristiano Ronaldo becomes the first player this century to score in 6 consecutive away matches for @juventusfc in #SerieA #TorinoJuventus #ToroJuve