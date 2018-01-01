أرقام رونالدو| الأول من نوعه في هذا القرن
تغلب يوفنتوس على مضيفه تورينو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.
سجل هدف الفوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.
هذا الهدف جعل رونالدو يسجل في مباراته السادسة على التوالي بالكالتشيو مع يوفي، وهو أول من يصل إلى هذا الرقم في القرن الحادي والعشرين.
Cristiano Ronaldo becomes the first player this century to score in 6 consecutive away matches for @juventusfc in #SerieA #TorinoJuventus #ToroJuve— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 15, 2018
أيضاً وضع رونالدو بصمته على ديربي تورينو، تماماً كما وضعها على ديربي مانشستر حين كان لاعباً ليونايتد ضد سيتي، ومثلما جرى الحال في مدريد حين كان الهداف التاريخي لريال مدريد يواجه أتلتيكو.
—Manchester derby ✅—Madrid derby ✅—Turin derby ✅ pic.twitter.com/uGeNKuyvN1— B/R Football (@brfootball) December 15, 2018
يذكر أن يوفنتوس لا يزال يحلق بالصدارة رافعاً رصيده إلى 46 نفطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يحل ضيفاً على كالياري غداً.