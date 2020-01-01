أرقام الهلال تكتسح الأهلي قبل مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية

نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي

تتجه انظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الهلال والأهلي في إطار مباريات الجولة الـ 11 (المباراة المؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين.

وبالتأكيد تبقى مواجهة فريقي الهلال والأهلي كلاسيكو خاص بين كلا الفريقين نظرًا للتاريخ الكبير لهذه المواجهة، وكذلك العناصر المميزة التي يمتلكها كل فريق.

وقبل المباراة بساعات نستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي ..

التقى فريقا الهلال والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الهلال 10 مرات مقابل 3 مرات فقط للأهلي وهناك 9 حالات تعادل بينهما.

لم يفز الأهلي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 4)، وفشل في التسجيل في 4 منها.

خسر الأهلي في مباريات (10) وتلقى أهدافاً (33) أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة.

سجل الهلال 34 هدفًا من أول 11 جولة لأول مرة له في دوري المحترفين السعودي – رقمه السابق في هذه المرحلة من الموسم كان 33 هدفاً في 2009/2010 – حصد اللقب في ذلك الموسم.

لم يخسر الهلال في آخر 14 مباراة لعبها خلال شهر يناير في دوري المحترفين السعودي (ف 8 ت 6) – آخر خسارة له في هذا الشهر كانت في 30 يناير 2013 أمام النصر (0-1).

فاز الأهلي في كل من آخر 5 مباريات لعبها خلال شهر يناير في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً معدل 4 أهداف في المباراة خلال السلسلة (مجموع 20) – لم يفز في 6 مباريات متتالية في هذا الشهر من قبل.

سجل الهلال أهدافًا من لعب مفتوح أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (27) – هذا أكثر من أهداف فريق الأهلي بشتى أنواعها هذا الموسم في المنافسة (23).

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ساهم لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو في إحراز مجموع 7 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها كأساسي في دوري المحترفين السعودي (سجل 4 صنع 3).

بات لاعب الهلال بافتيمبي جوميس في المباراة الماضية أمام العدالة سادس لاعب يساهم في إحراز 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي خلال عام 2019 (سجل 3 صنع 1) – فعلها خصمه دجانيني لاعب الأهلي مرتين في يناير ومايو الماضيين في المنافسة.

سجل نجم الأهلي عمر السومة 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، لكن الأهلي فشل في التسجيل في 4 من آخر 5 لقاءات.