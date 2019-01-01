أرسنال يعلن تطورات إصابة رامزي وغيابه عن مواجهة كريستال بالاس

نادي أرسنال الإنجليزي لعن عن غياب لاعبه آرون رامزي عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة لاعبه آرون رامزي نجم وسط الملعب بإصابة عضلية ستمنعه عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد كريستال بالاس.

جاء هذا في بيان صحفي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب خضع لعدد من الفحوصات الطبية وسيخضع للمزيد منها في الفترة المقبلة.

رئيس نابولي: واجهنا تحديات أصعب من أرسنال ورونالدو لم يساعد يوفنتوسhttps://t.co/xcdRA0Zd7b — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 18, 2019

وسيتم تحديد فترة غياب رامزي بدقة عن الملاعب من خلال الفحوصات الطبية المقبلة، ولا يزال موقفه غير معروف من المشاركة بقميص أرسنال من جديد هذا الموسم.

وكان رامزي قد أصيب في مواجهة إياب دور الـ 8 من الدوري الأوروبي مساء الأمس بين نابولي وأرسنال والتي اقيمت في إيطاليا وانتهت بفوز المدفعجية بهدف نظيف.

هل يندم أرسنال على رحيل آرون رامسي؟

وأعلن نادي يوفنتوس في يناير الماضي عن نجاحه في الحصول على توقيع رامزي من صفوف أرسنال بشكل مجاني حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن رامزي كان قد شارك أساسيًا في مواجهة أرسنال مساء الأمس أمام نابولي قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابته في الدقيقة الـ 34.