النتائج المباشرة
الانتقالات

أرسنال يجد بديل تشيك في الدوري البولندي

التعليقات()
Social
النادي الإنجليزي يبحث عن حارس جديد لمنافسة الألماني بيرند لينو على المركز الأساسي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، مجهوداته من أجل إضافة المزيد لعناصر فريقه بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المدرب الإسباني يريد التعاقد مع حارس جديد، وسط تكهنات متواصلة حول مستقبل التشيكي بيتر تشيك.

ريدناب يرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن البولندي رادوسلاف ماجيكي هو الهدف الرئيسي لإيمري في مركز حراسة المرمى.

الحارس الشاب صاحب الـ19 عاماً يلعب في ليجيا وارسو، وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات من أصل 8 في الدوري البولندي هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس حاز على إعجاب كشافي أرسنال، والذين يبحثون عن لاعب جديد لخلافة تشيك ومنافسة الألماني بيرند لينو.

ويمتلك أرسنال سجلاً سابقاً مع الحراس البولنديين، حيث سبق وأن لعب له فويتشيك تشيزني ولوكاس فابيانسكي.

خاص | مهاجم العين: ريال مدريد ليس في أفضل أحواله وراموس كثير البطاقات الحمراء

يُذكر أن المدفعجية تعاقدوا الصيف الماضي مع بيرند لينو من بايرليفركوزن مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح لينو هو الحارس الأساسي لأرسنال هذا الموسم، بينما اكتفى تشيك بمركز البديل، بوجود شكوك حول رحيله من أجل اللعب بصفة منتظمة.

الموضوع التالي:
ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
موعد مباراة ريال مدريد ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
شاهد – راموس يتجول في أبو ظبي مرتدياً الزي الإماراتي
الموضوع التالي:
إضراب الحكام في الدوري اليوناني تضامنًا مع زميلهم
إغلاق