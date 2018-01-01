أرسنال يجد بديل تشيك في الدوري البولندي

النادي الإنجليزي يبحث عن حارس جديد لمنافسة الألماني بيرند لينو على المركز الأساسي

يواصل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، مجهوداته من أجل إضافة المزيد لعناصر فريقه بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المدرب الإسباني يريد التعاقد مع حارس جديد، وسط تكهنات متواصلة حول مستقبل التشيكي بيتر تشيك.

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ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن البولندي رادوسلاف ماجيكي هو الهدف الرئيسي لإيمري في مركز حراسة المرمى.

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الحارس الشاب صاحب الـ19 عاماً يلعب في ليجيا وارسو، وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات من أصل 8 في الدوري البولندي هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس حاز على إعجاب كشافي أرسنال، والذين يبحثون عن لاعب جديد لخلافة تشيك ومنافسة الألماني بيرند لينو.

ويمتلك أرسنال سجلاً سابقاً مع الحراس البولنديين، حيث سبق وأن لعب له فويتشيك تشيزني ولوكاس فابيانسكي.

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يُذكر أن المدفعجية تعاقدوا الصيف الماضي مع بيرند لينو من بايرليفركوزن مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح لينو هو الحارس الأساسي لأرسنال هذا الموسم، بينما اكتفى تشيك بمركز البديل، بوجود شكوك حول رحيله من أجل اللعب بصفة منتظمة.