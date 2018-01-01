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أرسنال يترقب موقف بن عطية مع يوفنتوس

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المدافع المغربي على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي أرسنال الإنجليزي، التوصل لحل لأزمته الدفاعية، بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أرسنال يعاني من مشكلة واضحة بخط دفاعه، سواء من ناحية الأخطاء الفردية أو النقص العددي.

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المدافع الإنجليزي روب هولدنج سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، كما أن العائد للمباريات لوران كوسيلني يقدم مستويات متخبطة منذ عودته.

موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أكد سعي المدرب أوناي إيمري لضم مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس.

المدافع المغربي ليس من العناصر الأساسية للمدرب ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس، حيث يفضل الاعتماد على الثنائي جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

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السبب الذي يدفع بن عطية للبحث عن فرصة جديدة قد تكون بعيدة تماماً عن الدوري الإيطالي.

المدفعجية يعتبرون من أبرز الأندية الراغبة في ضم صاحب الـ31 عاماً، بالإضافة لكل من شالكة وبوروسيا دورتموند وميلان.

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