دونيل مالين .. هل يندم أرسنال على التفريط في خليفة هنري؟

موهبة جديدة تضيع من أرسنال وتتألق في الدوري الهولندي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

في الوقت الذي كان يعاني به أرسنال من أزمة خط الهجوم مع أوليفييه جيرو، والانتظار لتأقلم أليكساندر لاكازيت، امتلك النادي الإنجليزي الإجابة في صفوف شبابه.

المدفعجية تخلوا عن العديد من الوجوه الشابة، التي كان باستطاعتها سد حاجات الفريق، سيرج جنابري، اسماعيل بن ناصر وغيرهم، والآن جاء الدور على دونيل مالين.

فجأة وبدون مقدمات اللاعب الذي تركه أرسنال في صيف 2017، أصبح مهاجماً دولياً بمنتخب هولندا، وسجل 5 أهداف في مباراة واحدة مع أيندهوفن بالدوري الأسبوع الماضي.. فمن هو؟

توقعات ضخمة ورحيل مفاجيء

جاء مالين لأرسنال في يوليو 2015 قادماً من شباب أياكس أمستردام، لينضم على الفوز لفريق تحت 17 سنة للمدفعجية.

شق طريقه نحو المراحل السنية المختلفة، ليقوم بتوقيع عقده الاحترافي الأول في 2016، لاقتناع المدرب أرسن فينجر بقدراته.

الفرنسي اصطحب الهولندي الشاب معه للجولة الآسيوية في 2017، وأشركه ضد تشيلسي وسيدي الأسترالي، وسط توقعات كبيرة بنجم قادم للمستقبل.

كعادة أرسنال تخلى عن مالين بعد العودة من الفترة التحضيرية، ليعود مرة أخرى لهولندا من جديد من بوابة أيندهوفن.

مهاجم من نوع مختلف

المركز الطبيعي لصاحب الـ20 سنة هو المهاجم الصريح، ولكن صفاته تميل أكثر لرأس الحربة الوهمي أو الجناح.

يتميز بالمهارة الفائقة والسرعة والقدرة على المراوغة، ويزداد تأثيره كل دخل في عمق الملعب من خلال الأطراف.

يشكل حالياً شراكة مبهرة مع ستيفن بيرجوين جناح أيندهوفن، تحت قيادة مارك فان بوميل، الذي يمتلك دوراً كبيراً في تطويره.

وجود مالين وتألقه مع أرسنال كان سيعطيه إضافة لم يحظى بها منذ رحيل تييري هنري، وهو المهاجم القادر على المراوغة واختراق الدفاعات بمهارته الفردية.

نجم قادم للطواحين

تألق مالين والطفرة الشديدة في مستواه، جذبت أنظار رونالد كومان مدرب هولندا، وجعلته لا يتردد لضمه كفريقه في شهر سبتمبر الجاري.

لعب للمرة الأولى مع هولندا على الصعيد الدولي خلال تصفيات يورو 2020، في واحدة من أصعب المواجهات الممكنة أمام ألمانيا على ملعبها ووسط جماهيرها.

النتيجة كانت التعادل بهدفين لكل فريق، ليدخل اللاعب في الدقيقة 58 ويسجل الهدف الثالث لهولندا بالمواجهة التي انتهت بفوز الطواحين 4/2.

استدعاء كومان له لم يكن مجرد صدفة، بل واصل مالين سطوعه بتسجيل خماسية في مباراة واحدة أمام فيتيس بالدوري الهولندي، ليثبت أنه يستحق كل الضجة المثارة حوله.

يعمل مع رايولا

نبأ غير سار لجميع الأندية التي بدأت بالفعل مراقبة مالين، والتخطيط لمحاولة خطفه مبكراً من أيندهوفن في أي وقت قريب.

وكيل مالين هو مينو رايولا، أحد أكبر وكلاء اللاعبين في العالم، وأصعبهم من ناحية التعامل المادي والمفاوضات.

ربما نرى رايولا يتحكم في مصير الشاب الهولندي بصورة واضحة، مثلما فعل في صفقة انتقال ماتياس دي ليخت، وحول وجهته من برشلونة إلى يوفنتوس.

اللاعب سبق وأن رفض مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل انضمامه لأرسنال، طامحاً في السير على خطى أسطورتيه تييري هنري ودينيس بيركامب، والآن قد يبدو أن المدفعجية سيندمون على منحه تلك الفرصة.