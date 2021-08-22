آرسنال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة أرسنال أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات

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آرسنال 0 × 1 تشيلسي

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز تشيلسي على آرسنال بهدفين نظيفين سجلهما لوكاكو وجيمس

86' لينو يتألق مجددًا وينقذ فرصة خطيرة من هافيرتز

76' أوووووووووووووووووووووووه لينو ينقذ هدف محقق لتشيلسي عن طريق لوكاكو، رأسية قوية من البلجيكي ولكن لينو يتصدى لها وتصطدم بالعارضة

72' تعطل اللعب لسقوط جيمس على أرض الملعب ودخول الجهاز الطبي لمعالجته

تبديل أول لتشيلسي بخروج كوفاسيتش ودخول كانتي

69' تسديدة من جيمس من خارج منطقة الجزاء، تصطدم بدفاع آرسنال وتخرج لضربة ركنية

67' تسديدة من كوفاسيتش ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

62' تسديدة أولى من البديل أوباميانج ولكن ميندي يمسك بالكرة

تبديل أول لآرسنال بدخول أوباميانج وخروج ساكا، في أولى مشاركات هذا الجابوني في الموسم

59' أووووووووه كم كانت قريبة من هولدينج، ضربة ركنية للجانرز، الكرة تصل لمدافع الفريق الذي لعبها برأسه ولكنها تمر بجور القائم بقليل

58' تسديدة من ماونت ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر للحارس لينو

51' تسديدة صاااروخية من ساكا، تصطدم بألونسو وميندي يُخرجها بأطراف أصابعه لضربة ركنية

49' مراوغة من هافيرتز وتسديدة ولكنها تصطدم بدفاع آرسنال

45' تمريرة رائعة من الجهة اليمنى لتشيلسي إلى لوكاكو الذي يحاول السيطرة على الكرة ولكن دفاع آرسنال يشتت الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي على آرسنال بهدفين نظيفين سجلهما لوكاكو وجيمس

بطاقة صفراء لهولدينج بعد تدخل قوي على ألونسو

43' عرررضية من سيدرك، الكرة تصل إلى هولدينج الذي كان لديه فرصة لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن الكرة تمر من أمام قدمه

42' روديجير يشتت الكرة أمام مارتينلي الذي كانت لديه فرصة لصناعة الخطورة

34' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريس جيمس يسجل الهدف الثاني للبلوز، تمريرة من ماونت للاعب الخالي تمامًا من الرقابة الذي سددها بشكل رائع على يمين لينو

بطافة صفراء هي الأولى في المباراة من نصيب ماري بعد عرقلة لوكاكو من الخلف

28' تسديدة قووية من لوكونجا ولكن الكرة تعلو العارضة

22' انطلاقة آخرى رائعة من جيمس الذي يمرر إلى ماونت الذي سدد كرة قوية ولكن دفاع آرسنال يُخرج الكرة لضربة ركنية

21' مرتدة خطيرة لآرسنال، ساكا كانت لديه فرصة للتسديد ولكنه يتباطئ قبل أن ينقض أزبيلكويتا ويقطع الكرة

20' عرضية من جيمس يلعبها لوكاكو برأسه ولكنها تعلو العارضة بقليل

15' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الوافد الجديد أو العائد مجددًا لوكاكوووووووو يسجل الهدف الأول لتشيلسي ويسدد الكرة في الشباك الخالية بعد عرررضبة رائعة من جيمس

8' عرررضية من تيرني ولكن دفاع تشيلسي يشتت الكرة لضربة ركنية

6' آرسنال يضغط بقوة على حامل الكرة في تشيلسي

4' محاولة من كاي هافيرتز ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

توقف اللعب لسقوط تشاكا مُصابًا وتلقي العلاج

1' محاولة أولى مبكرة من آرسنال، تسديدة من سميث رو ولكن ميندي يمسك بالكرة

تشكيل آرسنال

انطلاق المباراة

قرر المدرب أرتيتا الاعتماد على طريقة 4/2/3/1 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

لينو

تيرني - هولدينج - ماري - سيدرك

لوكونجا - تشاكا

مارتينلي - سميث رو - ساكا

بيبي

🗞 Our team news for #ARSCHE 🗞



◾️ @BukayoSaka87 starts

◾️ Xhaka captains the side

◾️ @Auba returns to the squad

◾️ @HectorBellerin (thigh) and @Ben6White (COVID-19) ruled out — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2021

تشكيل تشيلسي:

قرر المدرب توخيل اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3/4/2/1

ميندي

روديجير - كريستنسين - أزبيلكويتا

ألونسو - كوفاسيتش - جورجينيو - جيمس

هافيرتز - ماونت

لوكاكو

Lukaku starts for the Blues! 👊



Here's how we line up at the Emirates...#ARSCHE | @ParimatchGlobal pic.twitter.com/mplkBpcHVG — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021

يسعى الجانرز لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في افتتاحية الموسم ضد برينتفورد، عندما يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الديربي ضد تشيلسي الذي حقق الثلاث نقاط ضد كريستال بالاس في الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة آرسنال وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب الإمارات