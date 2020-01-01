أرتيتا يرحب بقدوم ميسي إلى الدوري الإنجليزي

هل نرى ميسي في مانشستر سيتي؟

رحب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بقدوم ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وسوف يخرج البرغوث خلال ساعات في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد ارتبط اسمه باللعب لجميع الفريق تقريبًا، فهناك العديد من الأندية التي تطمح في التعاقد مع أفضل لاعب في التاريخ".

وتابع: "أنا مشجع لبرشلونة منذ طفولتي، وبالنسبة لي ميسي هو الأفضل على الإطلاق ولذلك أشعر بالحزن لفكرة الرحيل عن النادي الكتالوني".

المدرب الإسباني أشار إلى أنّ وجود ميسي في الدوري الإنجليزي أمر غير معروف، لكن لو حدث سيكون رائعًا لكي يتسنى للجماهير الاستمتاع به.

وواصل: "لا يهم إن واجه آرسنال لأن تواجده في إنجلترا مفيد لكرة القدم، ولو لم ينضم إلى البريميرليج فعلى الأقل سوف نتابعه في دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "من الجيد دائمًا لأي دوري امتلاك أفضل اللاعبين في العالم، وحينما نتحدث عن الدوري الإنجليزي فهو أكثر الدوريات تنافسية ولذلك سيكون تواجد ميسي عظيمًا".

واختتم: "لقد لعبت من قبل ضد كريستيانو رونالدو حينما كان في مانشستر يونايتد ووقتها كان الأمر عظيمًا للفريق لامتلك أحد أفضل النجوم على الإطلاق".

جدير بالذكر أنّ ميسي أقرب إلى مانشستر سيتي للعب مجددًا تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.