أرتيتا: من الصعب تأهل أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا

أبرز ما قاله أرتيتا بعد خسارة أرسنال من أولمبياكوس وتوديع الدوري الأوروبي

قال مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال إن تحقيق المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يعد أمرًا صعبًا وبعيدًا إلى حد كبير.

وكان أرسنال قد ودع منافسات الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس بعد خسارته إيابًا على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد.

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وحول أهداف ما تبقى من الموسم الحالي، لم يستطع أرتيتا نفي ابتعاد أرسنال عن سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال: "من الصعب الآن الحديث عن ذلك، بالنظر إلى جدول الترتيب ما زلنا بعيدين عن السباق، لكننا ابتعدنا عن كل شيء هذا الموسم وعلينا مواصلة القتال لتصحيح الأوضاع"

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية الآن هو ألا نتأثر بما حدث، أن تكون غرفة الملابس متحدة أكثر من أي وقت مضى وأن نستمر في التحسن"

وتابع: "أريد فقط التركيز على رفع جودة هؤلاء اللاعبين واستعادة الإيمان بقدرتنا على التحرك للأمام، وإقناعهم بأنه ما زال هناك الكثير من الوقت للعب وحصد المزيد والمضي قدمًا.

وأردف: "الخسارة جزء من الرياضة يمكن أن يحدث خيبة أمل كبيرة، وهي حدثت لنا بالفعل، ولكن علينا التعامل معها باحترافية وذكاء وأن نتعلم كيف نتعامل كفريق واحد"

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يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بفارق 8 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.