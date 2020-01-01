أرتيتا: عوار؟ لا أعرف ولكن أتوقع نهاية مثيرة للميركاتو

وعقب المباراة، قال آرتيتا: "حسام عوار؟ لا أعرف شيئًا عن هذه المسألة، ولكنني أتوقع أن يكون سوق الانتقالات الصيفية مزدحمًا في آخر أيامه هذا العام ويشهد حركة كبيرة من التنقلات"

وأضاف: "بالنسبة لفيروس كورونا يعمل الجميع لخلق بيئة آمنة تمنع انتشار الفيروس من جديد، لا يمكننا تخفيف أي من القواعد التي لدينا في الوقت الحالي لكي لا تتفاقم الأمور""

وتابع: "لاكازيت قدم مباراة كبيرة وسجل هدفًا، لم يكن موفقًا في لقطة أو اثنين وهذا طبيعي في كرة القدم، هو أحد أهم لاعبينا ويقدم عملًا رائعًا في التدريبات والمباريات كذلك"

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وأردف: "أنفيلد حقا مكان صعب لكي تلعب فيه، ليفربول فريق جيد حقًا. بقينا في المباراة طوال الـ 90 دقيقة ولكن حين أتيحت لنا الفرص السانحة للتسجيل لم نسجل"

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