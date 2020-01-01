أرتور وبيانيتش ويوفنتوس .. من المستفيد الأكبر من خراب برشلونة؟

من هو المستفيد الأكبر من صفقة انضمام أرتور ميلو ليوفنتوس وتركه لبرشلونة؟

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.

الصفقة مرتبطة بأخرى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات برحيل البوسني ميراليم بيانيتش لصفوف برشلونة ليكون بديل أرتور.

الحقيقة أن تلك الصفقة تحديدًا تحمل الكثير من علامات الاستفهام في طياتها، فكيف لفريق مثل برشلونة معروف بالاعتماد على وسط ملعبه قبل أي شيء أن يتخلى عن لاعب عمره 24 عامًا من أجل التوقيع مع آخر عمره 30 عامًا مقابل 10 مليون يورو إضافية فقط؟

المزيد من الفرق

الرقم نفسه وفارق العمر وتطابق شخصية أرتور وبيانيتش الفنية في الملعب يثيروا الكثير من التساؤلات حول كيفية عمل إدارة النادي الكتالوني.

لكن الضرر قد وقع بالفعل، وأعلن برشلونة عن الصفقة وانتهت فترة أرتور في الفريق بشكل نهائي، دعونا ننظر الآن من هو المستفيد الأكبر من تلك الصفقة، والتي لا يمكن وصفها إلا أنها خراب للنادي الكتالوني.

الدوافع الحقيقية

لنتحدث عن الأمر بشكل أكثر منطقية علينا أن نعرف الدوافع الحقيقة لنادي برشلونة لمثل تلك الخطوة التي جاءت بالكثير من النقد عليهم، ولا شك أنهم هناك في إدارة الفريق الكتالوني كانوا في انتظار كل ذلك الهجوم.

لكن لماذا تقبل الإدارة الحصول على كل ذلك النقد قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقبلة، وهو ما سيؤثر على مرشحهم بكل تأكيد؟

بين بيانيتش وأرتور .. صفقة مؤجلة لبناء فريق كهل

برشلونة يعاني ماديًا وذلك لا يخفى على أي شخص، لكن ذلك منذ سنوات، حتى من قبل قدوم إدارة بارتوميو التي حسنت من موقف الفريق المادي بشكل ملحوظ، ذلك حقهم ولابد أن نعطيه لهم.

لكن الحلول التي تقدم عليها الإدارة للتخلص من الأزمات المادية تؤثر بشكل مباشر في جودة الفريق، فرأينا صفقات غريبة وغير منطقية تحدث بقدوم أمثال باولينيو ورحيله لاحقًا بمبلغ أكبر لسد عجز مادي.

إذن فالأزمة الحقيقية والدوافع خلف تلك الصفقة هي مادية بحتة، ولا يوجد أي سبب فني يدعو لها من الأساس.

لماذا الآن؟

تستطيع إدارة برشلونة تنسيق جهودها على مدار العام حتى لا تأتي لمثل تلك اللحظة في الموسم وتتخلى عن أحد أهم نجوم وسط ملعبها.

لكن لأن إدارة برشلونة الحالية مهووسة بالأرقام، وتكره أن يقال عليها إنها أنهت أحد الأعوام المالية وهي في وضع حرج، أو إنها سجلت أي خسائر خلال عام واحد وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسد عليه بحلول الربع الأخير من السنة المالية.

العام المالي ينتهي في الـ 30 من يونيو، وكان يجب على الإدارة أن تنهيه بمكاسب مادية فمن أين تأتي بها سوى من الفريق الأول؟

نبيع أرتور ليوفنتوس قبل الـ 30 من يونيو ونسجل 72 مليون يورو في دفاتر هذا العام، ثم نشتري بيانيتش بـ 60 مليون يورو ونسجله في دفاتر العام الجديد، وعندما يحل موعد تنسيق دفاتر العام المقبل لنبحث عن لاعب آخر لنبيعه.

وهو ما يدعى في الثقافة العربية ترقيع للمشاكل وتأجيل لحلها، بدلًا من إيجاد حلولًا جذرية لها، كمسكنات الألم التي يحصل عليها المريض بدلًا من استشارة الطبيب.

كيف يستفيد يوفنتوس من تسجيل خسائر مادية؟

في الواقع فيوفنتوس لن يسجل أي خسائر مادية للعام المالي الحالي بقدوم أرتور، ولو حدث ذلك فالفريق قام بتعويض المبلغ بالفعل في الربع الأول من العام الجديد بأموال صفقة بيانيتش.

لذلك فالمنفعة متبادلة، إدارة يوفنتوس أنقذت نظيرتها في برشلونة من الخسائر المادية في الموسم الجاري، وحصلت لنفسها على 60 مليون يورو إضافية كأرباح في ميزانية العام الجديد تستطيع الدوران في فلكها خلال بحثهم عن صفقات العام القادم.

ماذا عن أرتور؟

اللاعب نفسه يعاني على المستوى البدني منذ قدومه لبرشلونة ولم يسعفه اختيار المدربين في تحسين حالته خلال عامين ماضيين.

لكن الوضع لن يكون أفضل في يوفنتوس بوجود ماوريتسيو ساري الذي لا يعير الجانب البدني أكبر اهتمامته، لذلك ربما كانت فرصة اللاعب لتصبح أفضل لو بقى في برشلونة على أمل رحيل سيتيين وقدوم مدرب آخر في الموسم المقبل.

فنسبة رحيل سيتيين عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري أكبر في النهاية بشكل واضح من نسبة رحيل ساري عن يوفنتوس.

المستفيد الأكبر؟

بكل تأكيد سيكون يوفنتوس الذي تخلص من لاعب ضمه مقابل 32 مليون يورو أثناء ما كان عمره 26 عامًا وتخلص منه بضعف قيمته بعدها بأربعة أعوام.

فوق ذلك دفع 12 مليون يورو فقط إضافية من أجل الحصول على لاعب يصغره بست أعوام، ويملك مستقبل أكبر بكل وضوح.

كذلك برشلونة حقق الاستفادة التي أرادتها الإدارة على المستوى المادي، لكن على المستوى الفني فقد قاموا بشراء لاعب عمره 30 عامًا مقابل 60 مليون يورو وتخلوا عن من يصغر عنه بست أعوام نظير 12 مليون يورو إضافية.

ما الذي يجب أن ننتظره مستقبلًا من بارتوميو ورفاقه في تخريب برشلونة؟ هل ننتظر رحيل أنسو فاتي لمانشستر يونايتد قريبًا على أن نرى أوديون إيجالو بقميص البلوجرانا؟

أم يجب أن نتطلع لمشاهدة ريكي بويج بقميص بوروسيا دورتموند على أن نرى ماركو رويس في صفوف الفريق الكتالوني؟