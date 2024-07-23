"الخطة المثالية لن تتوقف".. رسالة مؤثرة من أراوخو بعد الجراحة!

"لن أستسلم"

بعث رونالد أراوخو، نجم برشلونة، الذي خضع لعملية جراحية أمس الإثنين في فنلندا، برسالة مؤثرة إلى عشاقه من جماهير منتخب أوروجواي.

وتعرض أراوخو لإصابة كبيرة في العضلة الخلفية في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، ما حرم منتخب أوروجواي من جهوده في المرحلة الحاسمة، ليودع البطولة من نصف النهائي، وسط تقارير تشير إلى غيابه عن الملاعب لقرابة الأربعة أشهر.

وقال أراوخو في بيان عبر حسابه بمنصة إكس: "مرحبًا بلادي، تركت بضعة أيام تمر لاستيعاب كل شيء، كان من الصعب عدم تحقيق الهدف الذي كنا نطمح إليه وهو الفوز بالكأس".

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وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، للأسف منعتني إصابة جديدة من الاستمرار في المساعدة داخل الملعب، لقد استعددت لهذا بكل الطرق الممكنة، فلا شيء أعيشه بشغف كما أشعر تجاه المنتخب، منذ صغري كان حلمي وحلم عائلتي هو الفوز مع لا سيليستي".

وواصل: "أشكر زملائي وكل المتعاونين والأشخاص الذين كانوا يقدمون لنا حبهم في كل مكان، إعجابي الكامل بالدعم في كل مدينة وفي كل ملعب".

وختم: "بالرغم أن هناك أشياء لا نفهم سببها أحيانًا، يجب أن نستمر بالإيمان والثقة، لأن أي صعوبة لا يمكن أن توقف الخطة المثالية التي وضعها الله لنا، اعلموا أنني سأحاول مرة أخرى لأن هذه طبيعتي، وطالما ألعب كرة القدم، سأبذل كل ما في وسعي للفوز وتحقيق الألقاب لمنتخب بلادي. نراكم في غضون بضعة أشهر".