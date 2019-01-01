أديبايور مطلوب في الدوري الإنجليزي وسيلتيك

إيمانويل أديبايور نجم أرسنال السابق مطلوب للعودة للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل عن طريق وست هام وواتفورد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم التوجولي إيمانويل أديبايور مطلوب من أكثر من نادي إنجليزي لينضم لهم في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن نادي وست هام يتطلع للحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن كل من شيفيلد يونايتد وواتفورد يريدون الحصول على خدمات اللاعب التوجولي بشكل مجاني سريعًا.

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كما أكدت على وجود اهتمام بالحصول على خدماته من قبل فريق سيلتيك الاسكتلندي، والذي أصبح مؤخرًا آخر المهتمين به.

وكان أديبايور قد تم فسخ تعاقده مع فريق باشاكشهير التركي في الأسبوع الماضي، مما يعني أن رحيله لأي من تلك الأندية لن يكلفهم سوى راتبه.

جدير بالذكر أن أديبايور كان قد سجل ثلاث أهداف خلال النصف موسم الأخير في 19 مباراة خاضها في الدوري التركي.