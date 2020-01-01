أداما تراوري: العودة لبرشلونة؟ ليس قراري

أداما تراوري يتحدث عن إمكانية العودة إلى برشلونة

قال نجم وولفرهامبتون أداما تراوري إن مسألة العودة إلى صفوف برشلونة لا تتعلق بقراره في الوقت الحالي.

وكان تراوري قد تخرج من أكاديمية برشلونة وتألق فيما بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يتم استدعاؤه للمنتخب الإسباني.

وبعد ذلك، ارتبط الجناح الدولي الإسباني بالعودة إلى كامب نو، لكنه أصر على أنه يركز فقط على تحسين مستواه مع وولفرهامبتون.

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وقال في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت أمام منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية إنه لا يفكر في هذه الأمور.

وأضاف: "أعيش فترة جيدة وأريد التطور، ليس قراري ما إذا كنت سأناسب برشلونة. عقليتي هي العمل كل يوم لأكون أفضل"

وتابع: "أنسو فاتي؟ سعيد جدًا بما يقدمه، نحن أصدقاء ونتحدث عن كل شيء، حتى بعض الموضوعات العامة لأنني كنت في النادي لسنوات عديدة وكذلك هو"

وأردف: "التقينا في الأكاديمية وتحدثنا عن أشياء تتعلق بالفريق، والأشياء التي حدثت معًا في برشلونة. نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا وسعيد بهذه العلاقة وهو كذلك"

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يذكر أن أداما تراوري قد خطف الأنظار بأدائه المميز مع وولفرهامتبون وكذلك بنيته الجسدية القوية للغاية والتي لا تشبه لاعبي كرة القدم إطلاقًا.