"أخشى على النصر من "كارثة" أكتوبر، الهلال خاسر أفضل"

مواعيد مهمة للعملاقين السعوديين في أكتوبر

أبدى سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر قلقه من تبعات نتائج مباريات الفريق خلال أكتوبر الجاري على بقية الموسم، مشيرًا إلى أن النصراويين لا يُجيدون التعامل مع الخسارة عكس الهلاليين.

النصر سيلعب خلال أكتوبر عددًا من المباريات المهمة على رأسها مواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والهلال في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الصرامي حذر من حدوث الكارثة وهي خسارة الفريق لمباراة دوري أبطال آسيا وخروجه من البطولة، مشيرًا إلى أن الهلال يُعد خاسرًا أفضل من النصر لأنه يُجيد التعامل مع آثار الخسارة جيدًا.

إذ قال "شهر أكتوبر عصيب على الهلال والنصر، وتبعاته ستكون كبيرة حال الخسارة".

أضاف "الهلال أفضل من النصر في التعامل مع الخسارة، قبل 3 مواسم خسر الفريق نهائي دوري أبطال آسيا (2017) وبعدها واجه الأهلي مباشرة في مباراة حاسمة من الدوري السعودي واستطاع الفوز 2-0".

أتم "أنا أخشى على النصر من هذا الشهر (أكتوبر)، لأني أخاف من عدم قدرة النصراويين على التعامل مع الخسارة لو حدثت الكارثة وخرج من دوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه برسبوليس الإيراني في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا يوم 16 أكتوبر القادم على ملعب مرسول بارك، وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب ستُقام مباراة النصر والوحدة.